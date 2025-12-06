Víctor Morales anota tres goles para conducir al Atlético Vega Real ante Jarabacoa FC

El delantero Víctor Morales anotó tres goles para que el Atlético Vega Real derrotara a Jarabacoa FC en el estadio Cóndor de esta ciudad en el partido de inicio de la jornada dieciséis de la fase regular del torneo de liga de la LDF.

Los goles de Morales llegaron al veintisiete, treinta y tres y noventa respectivamente. Ahora el atacante vegano suma nueve dianas en el torneo.

Para los veganos es la segunda victoria en forma consecutiva, ya que en la fecha quince vencieron por la mínima a los universitarios de O&M FC. Ahora cuentan con diecisiete puntos y mantienen la esperanza de clasificar a la liguilla de la LDF.

De su parte, los de la montaña suman ocho partidos sin ganar y se mantienen con trece unidades.