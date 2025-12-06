Aston Villa sorprenda al Arsenal, Man City reduce la diferencia en la cima a dos puntos

La carrera por el título de la Liga Premier se abrió después de que Arsenal concedió en el tiempo de descuento y perdió el sábado 2-1 ante Aston Villa.

Emiliano Buendía disparó al final y dejó atónitos a los visitantes. Y permitió que el Manchester City, que es segundo, redujera la diferencia en la cima a dos puntos después de vencer 3-0 a Sunderland.

Villa está un punto más atrás en el tercer lugar.

Chelsea no pudo aprovechar, perdiendo puntos por tercer partido consecutivo en un empate 0-0 ante Bournemouth.

El gol de la victoria de Buendía llegó en el quinto minuto del tiempo añadido en el Villa Park, donde el suplente lanzó un disparo a través de un área abarrotada y al techo de la red.

“En la forma en que sucedió al final, obviamente, (es) realmente difícil de aceptar”, dijo Arteta a TNT Sports.

Fue el tercer partido consecutivo que el Arsenal pierde puntos fuera de casa tras empates recientes con Sunderland y Chelsea. Esos resultados han abierto la puerta a rivales como City y Villa.

La novena victoria de Villa en los últimos diez partidos siguió a un comienzo desastroso de la campaña cuando el equipo de Unai Emery no ganó en los primeros cinco juegos.

“En este momento estamos en una gran racha”, dijo Matty Cash, quien adelantó a Villa a los 36 minutos. “Sabemos que aún no es Navidad, así que tenemos que seguir siendo exigentes, seguir siendo consistentes, y luego veremos a dónde nos lleva”.

Leandro Trossard ingresó al medio tiempo para Arsenal e impactó rápido al igualar el juego siete minutos después del inicio del complemento.

Buendía entró al 87 y resultó ser un cambio inspirador al lanzar un potente disparo que superó al portero del Arsenal, David Raya.

“Luchamos hasta el último minuto, el último segundo, fue una victoria realmente increíble”, dijo Buendía.

Fue solo la segunda derrota de la temporada para Arsenal y la primera desde una derrota 1-0 en Liverpool en agosto.

“Estamos 18 partidos invictos, y aun así el margen es tan pequeño”, dijo Arteta. “El esfuerzo estuvo absolutamente ahí y usar ese dolor para volver a intentarlo”.