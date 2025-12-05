Juventus training camp llega a la República Dominicana

Por primera vez en el país, uno de los clubes más grandes y reconocidos del mundo, la Juventus de Turín (Italia), llega a Santo Domingo con su exclusivo Juventus Training Camp, que se realizará del 15 al 20 de diciembre en las instalaciones de Santa Fe Fútbol Club.

El campamento contará con la presencia de tres entrenadores certificados UEFA Pro, provenientes directamente de Turín y Roma, quienes impartirán sesiones técnicas, tácticas y de desarrollo físico a jóvenes futbolistas dominicanos de 7 a 18 años.

Durante seis días, los participantes vivirán una experiencia única e irrepetible, siguiendo la metodología oficial de entrenamiento de la Juventus FC, conocida por su enfoque en la excelencia, la disciplina y la formación integral del jugador.

“Será un evento sin precedentes para el fútbol juvenil dominicano. No todos los días tenemos la oportunidad de recibir a entrenadores de este nivel mundial. Es una oportunidad extraordinaria para aprender, mejorar y vivir la magia del fútbol europeo aquí en casa”, expresó Ramón Alexis Pion Guerrero, presidente de Santa Fe Fútbol Club.

El Juventus Training Camp busca fortalecer el desarrollo del talento local, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la pasión por el juego.