Mount Pleasant vence O&M y gana su primera Copa del Caribe

La Copa del Caribe Concacaf 2025 concluyó con Mount Pleasant FA empatando 2-2 contra Universidad O&M FC , y el primero logrando una victoria global de 3-2, en el partido de vuelta de la final el martes en Independence Park en Kingston, Jamaica.

Mount Pleasant FA se convirtió en el segundo equipo jamaicano en ganar el torneo después de que Cavalier FC se llevara la corona en la edición de 2024.

En una emocionante final de ida y vuelta, el O&M FC jugó con un hombre menos desde el 27' debido a la tarjeta roja recibida por Júnior Capellán.

El conjunto dominicano se adelantó en el marcador cuando su delantero estrella Herard Frantzety abrió el marcador en el 45'+5'.

Mount Pleasant encontró el empate en el 62' cuando Warner Brown remató a la red con un tanto que fue revisado por el VAR.

El O&M FC volvió a adelantarse en el marcador en el 69', cuando Frantzety envió un tiro libre imponente al área y Julen Olasagasti se levantó para rematar de cabeza un balón que superó al portero.

El conjunto jamaicano dio un golpe en el 87', cuando Tyreek Magee se tomó su tiempo dentro del área y preparó un disparo raso con la zurda para el gol que terminaría asegurando el título.

Al avanzar a la final, ambos clubes ya se clasificaron para la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Como campeón, Mount Pleasant FA aseguró su pase a los octavos de final.