Dominicana y Surinam empatan en su ruta hacia el mundial femenino en Brasil

La Selección Dominicana Femenina igualó a dos goles con Surinam en su primera presentación en las Clasificatorias Femeninas de Concacaf 2025-26, competición que otorga boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. El partido fue celebrado este martes en el Estadio Moca 85.

Mia Asenjo mostró su poderío ofensivo y anotó los dos tantos (16’ y 85’) dominicanos para levantar el partido e igualar la pizarra.

Las cosas no comenzaron de la mejor manera para el conjunto que dirige técnicamente la criolla Betzaida Urbi, pues Isabelle Hoekstra abrió el marcador a los 3’minutos y Chante-Marie Domping amplió la ventaja para las surinamesas a los 5’.

Con el empate República Dominicana sumó su primer punto en la contienda para ubicarse en el Grupo D detrás de Surinam (4) y Haití (3), y por delante de Anguila y Belice que no tienen unidades.

Los siguientes partidos de la Selección Dominicana Femenina serán ante Belice como local (27 de febrero de 2026), y en condición de visitante frente a Anguila (5 de marzo 2026) y Haití (16 de abril de 2026).

Estas eliminatorias mundialistas femeninas de Concacaf estarán comprendidas por dos fases: Clasificatorias Femeninas de Concacaf 25-26 y Campeonato Femenino de Concacaf 2026.

Además, están en disputa cuatro boletos directos y dos al repechaje intercontinental para el mundial femenino Brasil 2027, así como también los dos cupos directos al fútbol de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026.