Cibao FC busca remontada ante Defence Force por cupo a la Copa de Campeones

La Copa Caribe Concacaf 2025 continúa este martes con un duelo decisivo en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, donde Cibao FC recibirá al Defence Force FC en el partido de vuelta de la serie por el tercer lugar, que otorga un cupo a la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

El conjunto trinitense llega con ventaja de 3-0 en el marcador global, tras imponerse por ese mismo resultado en el partido de ida. En ese encuentro, Defence Force contó con tres goleadores distintos, mientras que su guardameta Isaiah Williams fue figura clave al realizar ocho atajadas y mantener su portería en cero.

Subcampeón de la edición pasada, Cibao FC apelará al olfato goleador de Rivaldo Correa, máximo artillero histórico de la Copa Caribe, para intentar encender la ofensiva y buscar la remontada ante su afición.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos clubes en la presente edición del torneo. Kevin Molino, de Defence Force, ha marcado en los dos partidos anteriores, convirtiéndose en una de las principales amenazas ofensivas del conjunto visitante.

El ganador del marcador global asegurará su boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2026. En caso de empate en el agregado, el primer criterio de desempate será la regla de goles de visitante. De persistir la igualdad, se disputará tiempo extra y, de ser necesario, una tanda de penales para definir al clasificado.

