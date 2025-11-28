Cibao FC jugará este sábado en Jarabacoa en la jornada 15 de la LDF

Cibao FC subirá este sábado las empinadas montañas de Jarabacoa, para el partido de la jornada 15 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), encuentro que comenzará a las 4:00 de la tarde en el estadio Junior Mejía, del torneo dedicado al propulsor deportivo de esta disciplina doctor José Rafael Abinader.

El onceno naranja comparte la segunda posición con Salcedo FC, ambos con 31 puntos, solo por debajo de los 34 del Club Atlético Pantoja, mientras que Jarabacoa batalla desde la posición 8 con 13 unidades.

Para el club de las montañas clasificarse a la Liguilla, tiene que avanzar hasta el puesto número 6.

Los clubes naranja y verde se midieron el 14 de septiembre en el estadio del Cibao FC, donde los anfitriones se llevaron el triunfo 2-0.

Los 31 puntos del Cibao FC son productos de 10 victorias, un empate y 3 derrotas, en los primeros 14 encuentros.

Jarabacoa FC suma 13 tantos en el campeonato, conseguidos con 3 ganados, 4 empates y 7 derrotas.

Los dirigidos por Junior Sainvilus suman 31 goles anotados, mientras que la portería defendida por Miguel Lloyd, Edwin Frías y Elián López sólo ha permitido 11, para un saldo positivo de +20, el más alto del torneo

Jarabacoa ha anotado 12 goles en lo que va de campeonato, en tanto que su portería ha sido vulnerada en 18 ocasiones, para un déficit de menos 6.

El principal goleador de los campeones defensores es Ángel Pérez quien lleva 8 goles, en tanto que Carlos “Caballo” Ventura y Edwarlyn Reyes, han anotados 3 veces.

Con 2 goles color naranja están, Julio César Murillo, Wilman Modesta, Javier Roces y Walter Acuña, mientras han contribuido con uno, Jean Carlos López, Rivaldo Correa, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Julián Gómez, Leonardo Villalba y Gonzalo Alarcón.

Como máximo goleador Jarabacoa tiene a Pedro Hernández con 3, Duban Rentería con 2 y con uno figuran, Jesús Rosa, Emmanuel Ramos, Miguel Silverio y Sherif Merlano.

La jornada 15 de la LDF tendrá también un enfrentamiento a las 4:00 de la tarde, entre la Universidad O&M contra el Atlético Vega Real.

La jornada 15 cierra el domingo con doble jornada, cuando Delfines del Este sean anfitriones de Atlético Pantoja y Salcedo FC reciba a Moca FC en el estadio Domingo Polonia.

El encuentro en el estadio Leonel de Puerto Plata, donde Atlántico recibiría a San Cristóbal ha sido suspendido, ya que el club sureño ha sido expulsado de la liga por la FIFA.