El Atlético Vega Real sorprende a O&M en el inicio de la jornada 15 de la LDF

El equipo representativo del Atlético Vega Real derrotó un gol por cero a los universitarios de O&M en el partido realizado en el estadio Panamericano de San Cristóbal. El encuentro representó el inicio de la fecha quince de la fase regular del torneo de liga.

La primera mitad terminó en un empate sin goles, donde no hubo ocasiones claras de gol para ninguno de los oncenos.

Sin embargo, el segundo tiempo fue más entretenido. Los omeyanos probaron varias veces al arquero vegano Ottoniel Figueroa, pero no lograron anotar.

Cuando se jugaban los últimos cinco minutos del partido llegó el gol de cabeza de Víctor Morales para el Atlético Vega Real.

Esta representa la segunda victoria en tres partidos para los dirigidos por Irving Deschamps y ahora suman catorce puntos.

De su parte, la tropa dorada de O&M se mantiene con diecisiete unidades y suma cuatro derrotas al hilo en la LDF 2025-2026.

La jornada 15 continúa este sábado a las tres y media de la tarde en Jarabacoa, en el estadio Junior Mejía, cuando los de la montaña reciben a Cibao FC.