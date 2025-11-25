Gueye se une a Zidane, Simunic y Hazard tras golpear a su compañero en la Liga Premier

La expulsión de Idrissa Gueye del Everton por abofetear a su compañero de equipo en la cara durante un partido de la Liga Premier se une a la lista de las tarjetas rojas más extrañas del fútbol.

Aquí hay algunas otras:

el cabezazo de zidane

Probablemente la tarjeta roja más famosa en el fútbol ocurrió en una final de la Copa del Mundo y con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Fue durante el tiempo extra en el partido por el título de 2006 entre Francia e Italia cuando la estrella francesa Zinedine Zidane recibió algunos insultos del oponente Marco Materazzi. Zidane se giró hacia Materazzi, se acercó y le dio un cabezazo en la parte superior del pecho al defensor italiano, derribándolo al suelo. El incidente aparentemente fue pasado por alto por el árbitro en el campo, pero después de unos minutos de confusión —durante los cuales el cuarto árbitro podría haber visto una repetición en un monitor de televisión— Zidane recibió una tarjeta roja en el que fue el último encuentro de su carrera. Francia terminó perdiendo la final en penales.

Desde entonces, se ha especulado durante mucho tiempo que fue la primera revisión de video —no oficial—, más de una década antes de la introducción del sistema VAR antes de la Copa del Mundo de 2018.

tres tarjetas amarillas

La tarjeta roja del defensa central croata Josip Simunic en la misma Copa del Mundo de 2006 fue menos espectacular, pero generó muchas dudas.

Durante un salvaje empate 2-2 entre Croacia y Australia, El árbitro Graham Poll le dio una segunda tarjeta amarilla a Simunic a los 90 minutos. Sin embargo, Poll no sacó inmediatamente la roja y el juego continuó, solo para que Simunic recibiera otra amonestación, por disentir, después del pitido final y finalmente recibir una roja. Simunic parecía desconcertado y Poll no arbitró en otro partido de ese torneo.

Más tarde dijo que pensó que había mostrado la segunda tarjeta amarilla a un jugador de Australia y no a Simunic, quien nació en Australia y hablaba con acento australiano.

hazard y el recogepelota

Eden Hazard era mejor conocido por sus carreras zigzagueantes durante su tiempo lleno de trofeos en el Chelsea de 2012 a 2019, pero también hubo una tarjeta roja inusual en ese período.

En un partido de la Copa de la Liga Inglesa en 2013, el Chelsea necesitaba dos goles tardíos contra el Swansea cuando el balón salió de juego y quedó en posesión de un recogepelotas, quien cubrió el balón con su cuerpo mientras Hazard se acercaba. En un intento por recuperar el balón, Hazard inicialmente intentó agarrarlo con las manos, pero luego apuntó una patada bajo el cuerpo del recogepelotas. El chico se retorció de dolor, sosteniendo sus costillas e incluso quejándose al árbitro. Si Hazard conectó con el balón o con las costillas del recogepelotas no importó: fue expulsado. No se tomó ninguna acción contra Hazard después de que el chico fue entrevistado por la policía.

identidad equivocada

No fue solo el marcador de 6-0 lo que proporcionó el elemento ridículo a la contundente derrota del Arsenal ante el Chelsea en 2014 en la Liga Premier. A los 14 minutos, el mediocampista del Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain manejó descaradamente el balón en el área de penal mientras hacía una salvada en picado para desviar un disparo de Eden Hazard. Oxlade-Chamberlain escapó de cualquier sanción, pero solo porque el árbitro Andre Marriner eligió en su lugar mostrar la tarjeta roja al defensor Kieran Gibbs. Se vio a Oxlade-Chamberlain diciendo “fui yo” a Marriner, pero el árbitro ignoró las protestas, mientras que sus asistentes tampoco detectaron el error. Marriner admitió más tarde, a través de un comunicado, haber cometido un error.

pelea en newcastle

La confrontación entre Gueye y Keane no fue nada comparada con la pelea entre los entonces compañeros de equipo del Newcastle Lee Bowyer y Kieron Dyer durante un partido de la Liga Premier contra el Aston Villa en 2005. La pareja se enfrentó lejos del balón, se agarraron del cuello y comenzaron a lanzarse puñetazos al final del complemento. Se necesitó la intervención de otros jugadores del Newcastle y del mediocampista del Villa Gareth Barry para que Bowyer y Dyer fueran separados. Ambos recibieron tarjetas rojas y eso redujo al Newcastle a ocho jugadores, porque el equipo ya había tenido un hombre expulsado.