Cibao FC viaja a Trinidad & Tobago para enfrentar a Defence Force por tercer lugar

Cibao FC salió la mañana de este lunes hacia Trinidad & Tobago, donde enfrentará al Defence Force FC, por la tercera plaza de la Copa de Campeones Concacaf 2026.

El encuentro de ida será celebrado este martes en el

estadio Hasely Crawford, de Puerto España, capital de Trinidad & Tobago.

Mientras que el juego de vuelta será efectuado el 2 de diciembre, en el estadio del Cibao FC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

El ganador de Cibao FC y Defence Force FC, asegura la tercera posición clasificatoria para el evento cariño de clubes.

El onceno dominicano de la Universidad O&M disputarán la primera y segunda posición, ambos están clasificados para la Copa de Campeones.

El elenco del Cibao FC viajó sin los jugadores Leonardo Villalba, expulsado en el último partido con tarjeta roja y Ernesto “Che” Trinidad quien acumula dos cartulinas amarillas.

Otro ausente en el equipo criollo es Jean Carlos López, quien se encuentra lesionado.

La final entre O&M, de República Dominicana y Mount Pleasant, de Jamaica, comenzará este martes 25 en el estadio del Cibao FC, en Santiago de los Caballeros y el 2 de diciembre los universitarios viajan a Jamaica, para jugar en el estadio Nacional de Kingston.

De su lado, el Mount Pleasant FA aseguró su lugar en la Final de la Copa del Caribe tras derrotar a Defence Force por un global de 5-2 en las Semifinales.

El equipo jamaiquino ha dominado durante todo el torneo, concediendo solo dos goles en seis partidos.

Su desempeño en la Fase de Grupos fue particularmente impresionante, manteniéndose invicto y manteniendo cuatro porterías a cero consecutivas.

O&M FC avanzó a la Final de la Copa del Caribe por primera vez en la historia del club tras vencer a Cibao FC por un global de 2-1 en las Semifinales. El equipo dominicano terminó como subcampeón del Grupo A, con seis goles en la Fase de Grupos.

El delantero Herard Frantzety jugó un papel clave, anotando en ambos partidos de la Semifinal, lo que ayudó a O&M FC a llegar a la Final en su debut en el torneo.

De acuerdo con el reglamento de la competencia, para determinar la sede de los partidos de vuelta, la Concacaf clasifica a los clubes según el total de puntos acumulados en la competencia, y el club mejor clasificado será el anfitrión del decisivo partido de vuelta.

Tras los resultados de las Semifinales, la clasificación es la siguiente.

Clasificación

1. Mount Pleasant FA (15 pts, +10 GD)

2. Cibao FC (10 pts, +3 GD)

3. O&M FC (10 pts, +2 GD)

4. Defence Force FC (10 pts, -1 GD)

El ganador de esta competencia anual será coronado como el campeón de la Copa del Caribe y asegurará un pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de 2026. El subcampeón y el tercer lugar también clasificarán para la Copa de Campeones del próximo año y comenzarán a jugar en la primera ronda.

La Copa de Campeones de Concacaf 2026, la 61.ª edición de la competencia, ya ha visto a algunos de los mejores equipos de la región asegurar sus lugares.

La competencia comenzará en febrero con la primera ronda, seguida de los octavos de final en marzo, los cuartos de final en abril, las semifinales que abarcarán abril y mayo, y culminarán en la final de un solo partido el sábado 30 de mayo.