Jude Bellingham anota gol salvador y Real Madrid iguala 2-2 con Elche

Por debajo en el marcador en dos ocasiones en casa del recién ascendido Elche, el Real Madrid pudo al final salvar un punto (2-2) este domingo con un tanto de Jude Bellingham en la recta final de su partido de la decimotercera jornada de LaLiga española.

El punto permite al equipo blanco seguir líder al sumar 32 unidades, una más que el FC Barcelona (31), que se había colocado en cabeza provisionalmente el sábado al golear 4-0 al Athletic de Bilbao en el duelo que sirvió para la reapertura parcial del reconstruido Camp Nou.

Una derrota en el estadio Martínez Valero hubiera desalojado al Real Madrid del primer puesto y hubiera convertido en firme el liderato del Barça, pero el empate permite a los merengues seguir delante de su eterno rival en la clasificación.

En cualquier caso, las sensaciones del cuadro blanco ante el undécimo clasificado no son buenas al encadenar un tercer partido consecutivo sin ganar, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Bellingham se convirtió en el héroe madridista de la velada al firmar el 2-2 definitivo en el minuto 87, a pase de Kylian Mbappé.

Antes de eso, el Elche se había adelantado por dos veces en el marcador con sendos tantos de dos jugadores formados en la cantera del Real Madrid, Aleix Febas (53') y el uruguayo Álvaro Rodríguez (84').

Entre medias había igualado provisionalmente el defensa internacional español Dean Huijsen (78'), asistido por Bellingham.

El tropiezo en Elche acentúa la presión sobre el entrenador Xabi Alonso, que decidió hacer rotaciones a tres días de que su equipo juegue contra el Olympiacos griego en la Liga de Campeones de Europa.

"Lo importante es que el equipo no se ha caído ante la adversidad. El juego es mejorable pero ha seguido compitiendo. Ante la adversidad tienes que responder", señaló el técnico vasco.

El Real Madrid sigue además evidenciando su dependencia en la inspiración de Mbappé, que por tercer encuentro seguido no pudo marcar.

- Alivio para el Atlético -

El empate del Real Madrid benefició también a su vecino Atlético (4º), que recortó a cuatro puntos su desventaja después de ganar 1-0 en el campo de su vecino Getafe (7º).