El Atlético Pantoja gana sexto en forma seguida en la LDF

El club Atlético Pantoja derrotó un gol por cero a Jarabacoa FC en el estadio Panamericano de San Cristóbal por la fecha catorce de la fase regular del torneo de liga de la LDF 2025-2026. Este triunfo representó el sexto seguido para los Guerreros en la justa.

El único gol fue obra de Carlos Sarante al minuto treinta y cinco de partido, que definió dentro del área tras un cabezazo del capitán Jeremy Báez que Sarante remató a placer.

La segunda mitad fue de ida y vuelta en donde sobresalió la figura de Alessandro Baroni, el arquero del club Atlético Pantoja, quien estuvo certero bajo los tres palos.

Con la victoria, el club Atlético Pantoja suma treinta y cuatro puntos, fruto de once partidos ganados, un empate y dos derrotas. En tanto que los de la montaña, Jarabacoa fc tiene trece puntos en catorce jornadas.

Para Jarabacoa es el quinto encuentro sin la victoria en el certamen.

De su lado, el onceno representativo de Puerto Plata derrotó por la mínima al Atlético Vega Real en el Cóndor de la Vega en el último encuentro de la jornada 14 de la LDF.

El único tanto fue convertido por el veterano Darly Batista al minuto sesenta. Para Batista es su séptimo gol en lo que va de temporada.

En el partido del sábado, el onceno representativo de Salcedo FC derrotó dos goles por cero a Delfines del Este en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal. Con este triunfo, el equipo Salcedo se asegura un puesto en la liguilla de la LDF 2025-2026.

La primera mitad fue jugada con intensidad y con ocasiones de gol. El resultado al descanso fue de empate sin goles. En el segundo tiempo llegaron los goles para los locales. El uno por cero fue obra del goleador Daniel Jamesley al minuto setenta y uno tras un disparo rasante de fuera del área que nada pudo hacer Pedro Espinal, el arquero cetáceo.