Liverpool profundiza su crisis en la defensa de su título de la Liga Premier

Liverpool profundizó su crisis en la defensa del título de la Liga Premier al perder el sábado 3-0 en casa ante el Nottingham Forest.

Una sexta derrota de la campaña dejó al campeón de la temporada pasada en el 11mo puesto de la clasificación, a ocho puntos del líder Arsenal, habiendo jugado un partido más.

“Todos están decepcionados, como deberían estar, porque perder en casa contra el Nottingham Forest es, en mi opinión, muy malo”, dijo el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk. “Eso es lo mínimo que puedo decir al respecto”.

Los goles de Murillo, Nicolo Savona y Morgan Gibbs-White en Anfield condenaron al Liverpool a una sexta derrota en sus últimos siete partidos en la máxima categoría del fútbol inglés.

Para poner eso en contexto, el equipo de Arne Slot solo perdió cuatro partidos en toda la temporada pasada cuando ganó un vigésimo título, igualando el récord.

El Chelsea redujo la distancia con el Arsenal a tres puntos con una victoria de 2-0 en Burnley. El Crystal Palace venció al Wolverhampton 2-0 y el Fulham ganó 1-0 en casa contra el Sunderland.

El Brighton superó 2-1 al Brentford, mientras que el Bournemouth remontó de un 2-0 en contra para empatar 2-dos con el West Ham.

Liverpool pierde de nuevo

Fue la segunda vez en temporadas consecutivas que el Forest ganó en Anfield y sacó al equipo de Sean Dyche de la zona de descenso. También fue la primera vez en esta temporada que el Forest logró victorias consecutivas, ya que está en su tercer entrenador tras los despidos de Nuno Espirito Santo y Ange Postecoglou.

Cómo le vendría bien al Liverpool una racha ganadora similar después de ver cómo su defensa del título se desmorona mucho antes de que la temporada haya llegado siquiera a la mitad.

Solo ha ganado una vez en la liga desde el 20 de septiembre, y esta derrota podría ser haber sido aún peor, ya que a Igor Jesus del Forest le anularon un gol por mano en la primera mitad.