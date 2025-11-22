Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Chelsea vence 2-0 a Burnley y recorta distancia con el Arsenal, líder de la Liga Premier

Enzo Fernandez del Chelsea celebra tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Burnley.

Avatar del Agencia AP
Agencia APLondres, Inglaterra

Chelsea redujo la diferencia con el Arsenal, líder de la Liga Premier, a tres puntos al vencer el sábado 2-0 al Burnley.

Pedro Neto y Enzo Fernández anotaron en Turf Moor y el Chelsea se movió provisionalmente al segundo lugar.

Arsenal enfrenta el domingo al Tottenham y el Manchester City puede recuperar el segundo puesto cuando juegue más tarde contra el Newcastle.

Neto adelantó a Chelsea a los 37 minutos con su segundo gol en el mismo número de partidos y su cuarto de la temporada.

Fernández aseguró la victoria al 88 con un disparo a ras desde dentro del área.

Burnley se mantuvo un lugar por encima de la zona de descenso en el puesto 17, pero podría ser arrastrado a los últimos tres dependiendo de los resultados del resto de la jornada.

West Ham, en el puesto 18, enfrenta más tarde al Bournemouth, y Nottingham Forest, en el puesto 19, visitará el campo del campeón defensor Liverpool.

