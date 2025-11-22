El Celta encadena tres victorias ligueras fuera de casa casi ocho años después

Con la victoria ante el Deportivo Alavés (0-1) en Mendizorrotza, el Celta encadena tres victorias seguidas a domicilio en LaLiga, algo que no sucedía desde hace casi ocho años.

Tras caer ante el Elche (2-1) en el Martínez Valero, el equipo de Claudio Giráldez ha doblegado a Osasuna (2-3), Levante (1-2) y este sábado al conjunto dirigido por el argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet gracias al gol de Iago Aspas desde el punto de penalti.

La última vez que el Celta firmaba una racha así fue en la temporada 2017-18 con Juan Carlos Unzué como entrenador. Aquella serie la inició con un triunfo en el derbi gallego ante el Deportivo (1-3) en Riazor, al que dio continuidad con las victorias frente al Levante (1-2) y la Real Sociedad (1-2) en enero de 2018. Esa racha la rompió precisamente el Alavés (2-1) en su estadio.

El próximo rival de los celestes a domicilio será el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde los de Claudio Giráldez buscarán su cuarta victoria consecutiva como visitantes en la competición doméstica