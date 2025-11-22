Barcelona marca su regreso al Camp Nou con una goleada 4-0 sobre el Athletic Bilbao

Barcelona regresó a su querido Camp Nou y produjo una dominante victoria el sábado 4-0 sobre un Athletic de Bilbao que se quedó 10 hombres para sumar a las celebraciones del regreso a casa.

Unos 45.000 aficionados estuvieron presentes mientras el estadio de fútbol más grande de Europa reabrió a aproximadamente la mitad de su capacidad. El Camp Nou había estado cerrado por más de dos años para una renovación importante que el club endeudado espera que aumente los ingresos.

Robert Lewandowski marcó el tono al anotar apenas cuatro minutos después del inicio del partido. Ferran Torres añadió dos goles a partir de un par de pases soberbios del delantero Lamine Yamal, y Fermín López anotó en su primer partido en el Camp Nou. El Athletic perdió a Oihan Sancet por una tarjeta roja por una falta peligrosa sobre López a los 53 minutos, con los anfitriones ganando 3-0.

“En el partido desde el principio, hemos jugado muy bien, dos goles en cada parte y tenemos otros tres puntos. Lo más importante es que hemos vuelto al Camp Nou”, dijo Lewandowski. “Es un día especial, estamos muy contentos de poder jugar en el Camp Nou, es otra cosa cuando jugamos aquí”.

Los aficionados del Barcelona entonaron el himno del club antes del inicio del partido en un ambiente festivo a pesar del clima frío.

Tenían razones para estar especialmente felices. La última vez que pudieron asistir a un partido en el Camp Nou fue en mayo de 2023. Durante los siguientes 900 días, el Barcelona jugó sus partidos en casa en el Estadio Olímpico de Cataluña con 55.000 asientos, ubicado en lo alto de una colina con vistas a la ciudad, que era más difícil de alcanzar.

El club celebró el día con humo azul y vino justo minutos antes del partido para intentar diferenciar el día de un simple partido en casa.

Pero dejando de lado el regreso a casa, todavía queda un trabajo significativo antes de que el renovado Camp Nou esté terminado y listo para albergar a 105.000 aficionados.