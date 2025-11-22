Barcelona juega su primer partido en el Camp Nou en más de dos años

Barcelona juega en el Camp Nou por primera vez en más de dos años con el estadio más grande de Europa a aproximadamente la mitad de su capacidad y grandes secciones de asientos aún en renovación.

Los 45.000 aficionados que pudieron asistir al Camp Nou el sábado para el partido de la liga española contra el Athletic de Bilbao entonaron el himno del club antes del inicio del partido en un ambiente festivo a pesar del clima frío.

Es el primer partido que se juega aquí desde mayo de 2023, después de lo cual el recinto fue cerrado para una renovación importante que el club endeudado espera que pronto comience a aumentar los ingresos. Durante los últimos 900 días, el Barcelona jugó sus partidos en casa en el Estadio Olímpico de Cataluña con 55.000 asientos, ubicado en lo alto de una colina con vistas a la ciudad.

Todavía queda un trabajo significativo antes de que el renovado Camp Nou esté terminado y listo para albergar a 105.000 aficionados.

El nivel superior sigue siendo en su mayoría un esqueleto de vigas y pilares de metal y concreto; enormes grúas de construcción se ciernen sobre el estadio y son visibles desde las gradas, y hay áreas que parecen un sitio de construcción.