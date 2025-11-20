Italia debe vencer a Irlanda del Norte y luego a Gales o Bosnia para volver al Mundial

Italia fue frenada por Suecia para llegar a la Copa del Mundo de 2018. En 2022 fue Macedonia del Norte. Ahora es el turno de Irlanda del Norte.

Italia, ganadora de la Copa del Mundo en cuatro ocasiones, está de vuelta en el repechaje del Mundial por tercera vez consecutiva y el sorteo de la FIFA del jueves traza un camino complicado hacia el fin de una notable espera de 12 años para jugar en el escenario más grande del fútbol.

Italia primero recibirá a Irlanda del Norte en un partido de eliminación directa el 26 de marzo, y el ganador tendrá que viajar para enfrentarse a Gales o Bosnia-Herzegovina. En juego está un lugar en la primera Copa del Mundo de 48 equipos, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Los norirlandeses se perfilan como una prueba similar a Macedonia del Norte, que resistió oleadas de ataques en Palermo en marzo de 2022 antes de sorprender a Italia con un solo gol en el tiempo de descuento.

“Habrá una inmensa presión sobre Italia, obviamente se han perdido las dos últimas Copas del Mundo. Tenemos todo por ganar en esta situación”, señaló el entrenador de Irlanda del Norte, Michael O’Neill a The Associated Press.

El entrenador de Italia, Gennaro Gattuso, cuyo equipo fue derrotado 4-1 por el ganador del grupo, Noruega, en Milán el domingo, declinó hablar con la AP.

Cuadros de repechaje europeos

Entre otros tres cuadros de repechaje europeos, Ucrania recibirá a Suecia, y el ganador luego jugará en casa contra Polonia o Albania.

Ucrania jugó sus partidos de grupo de clasificación en tres ciudades diferentes de Polonia mientras el país está bajo invasión militar por parte de Rusia, y podría terminar recibiendo a Polonia en Polonia.

Primero, Ucrania debe superar a Suecia, que terminó última en su grupo de clasificación ganado por Suiza, pero obtuvo un lugar en los playoffs al ganar un grupo de la Liga de Naciones el año pasado.

“Estamos jugando contra una nación de fútbol orgullosa y fuerte. Todos quieren jugar por su nación. La emoción será parte del juego que tenemos que manejar, y manejar bien”, señaló el nuevo entrenador de Suecia, Graham Potter sobre Ucrania.

En 2022, Ucrania ganó una semifinal de playoffs en Escocia que se pospuso por más de dos meses debido a la guerra, y luego perdió el decisivo partido de clasificación en Gales.

¿Debut de Kosovo?

El camino de Kosovo hacia su primera Copa del Mundo como la nación de fútbol más nueva de Europa es enfrentarse a Eslovaquia, seguido de recibir a Turquía o Rumania.

Kosovo, que declaró su independencia de Serbia en 2008, fue aceptado como miembro de la UEFA y la FIFA ocho años después, al mismo tiempo que Gibraltar.

La recompensa de Irlanda por notables victorias consecutivas sobre Portugal y Hungría —con los cinco goles anotados por Troy Parrott— es una semifinal de playoffs en la República Checa, con el ganador luego recibiendo a Dinamarca o Macedonia del Norte.

Dinamarca cayó en los playoffs después de perder 4-2 ante la impresionante remontada en el tiempo de descuento de Escocia el martes, que incluso superó el drama tardío de Irlanda en Budapest.

“Vi la reacción de Escocia después de la victoria. Esto es lo que nos da este hermoso juego. Que continúe por mucho tiempo y podamos mantener el impulso”, dijo a la AP el entrenador de Irlanda, Heimir Hallgrímsson.

Repechajes intercontinentales

La FIFA también realizó el sorteo para los playoffs intercontinentales de seis naciones que no involucran a Europa.

Irak, que fue cabeza de serie en el sorteo, tendrá que vencer a Bolivia o Surinam en un partido de playoffs el próximo marzo para calificar para el torneo final.

Congo fue cabeza de serie en el otro cuadro de playoffs intercontinentales y jugará contra el ganador de una semifinal de un solo partido entre Nueva Caledonia y Jamaica.

Los seis partidos de playoffs intercontinentales se llevarán a cabo en México del 23 al 31 de marzo en estadios de Guadalajara y Monterrey, que cada uno albergará cuatro partidos de la Copa del Mundo el próximo junio.

Un penalti anotado por Irak en el minuto 17 del tiempo de descuento contra los Emiratos Árabes Unidos el martes envió al equipo del entrenador Graham Arnold a los playoffs globales. La victoria de Irak por 2-uno en Basora selló una victoria de 3-dos en el playoff asiático de dos partidos.

La única aparición de Irak en la Copa del Mundo fue en 1986, y Arnold entrenó a su nación natal, Australia, en el torneo de 2022 en Catar, llegando a los octavos de final.

Nueva Caledonia es el equipo de menor rango en los playoffs, en el puesto 149 de los 211 países miembros de la FIFA.

Nueva Caledonia avanzó efectivamente a los playoffs al vencer a Tahití 3-0 en marzo, antes de perder la final de clasificación de Oceanía contra Nueva Zelanda. El equipo del entrenador Johann Sidaner ha jugado solo un partido desde entonces, venciendo a Gibraltar en un amistoso el mes pasado.

Sorteo de la Copa del Mundo

Un total de seis equipos avanzarán de los dos conjuntos de playoffs en marzo para completar la primera alineación de 48 naciones.

Los otros 42 equipos se confirmaron esta semana cuando se completaron los grupos de clasificación y los partidos de playoffs en cuatro continentes.

El sorteo de la Copa del Mundo es el cinco de diciembre en el Kennedy Center en Washington, D.C. Allí, los seis equipos de playoffs no confirmados serán sorteados como marcadores de posición y deberían salir del grupo de equipos de menor rango en el sorteo de cabezas de serie.