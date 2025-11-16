Fútbol americano, un deporte que lleva décadas creciendo en RD

A pesar de que la mayoría se sorprende al enterarse que en República Dominicana se practica fútbol americano de manera organizada, se trata de un deporte que lleva décadas en gestación en el país.

Hoy, con seguidores que conocen la disciplina y con nuevas generaciones de atletas integrándose, es deporte comienza a expandirse fuera del nicho que ocupaba.

Así lo afirmaron Roos Geraldo y Jorge Mendoza, integrantes del proyecto “The Huddle RD”, al ser entrevistados por el LISTÍN DIARIO.

PRIMEROS PASOS

El fútbol americano comenzó a practicarse en el país en 1983, cuando se jugaba de manera informal en el Estadio Olímpico y en la Universidad Iberoamericana (Unibe).

“En ese entonces no había nada tan formal, eran dos equipos que se juntaban… ya luego fue agarrando”, afirmó Geraldo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el interés creció.

En 2006 se fundó la Liga Dominicana de Fútbol Americano (LDFA), que llegó a contar con seis equipos activos y torneos anuales.

Más adelante, se reorganizó bajo una nueva figura: la Federación Dominicana de Fútbol Americano (Fedofa), que desde 2021 trabaja en el desarrollo tanto del fútbol de contacto como del flag football (fútbol bandera), una versión sin tacleadas que permite la integración de los niños a la práctica.

EL COVID FRENÓ EL CRECIMIENTO

Para Mendoza y Geraldo, el fútbol americano alcanzó su momento de mayor expansión en el país durante la década de 2010.

“Obviamente la pandemia pasó y tumbó todo, pero cuando mientras estuvo en ese pico (de popularidad) habían patrocinadores que ponían sus flyers en el terreno, iban a vender sus productos en las gradas, regalaban de sus productos y había movimiento de dinero”, indicó Geraldo.

Y es precisamente previo al cierre de la pandemia cuando el fútbol americano en República Dominicana se estaba preparando para dar su paso más grande.

En 2020, se suspendió lo que estaba supuesto a ser la versión dominicana del Super Bowl que iba a contar con el apoyo del jugador de la NFL Josh Norman.

“Ese iba a ser el evento que iba a catapultar el deporte en el país”, aseveró Mendoza.

Tras este parón, el deporte se ha regularizado. En los últimos años, equipos dominicanos han enfrentado y derrotado conjuntos de México, Costa Rica, El Salvador y Puerto Rico.

TALENTOS FUTUROS

Uno de los objetivos actuales de Fedofa es formar jóvenes jugadores, con una de sus estrategias siendo la oferta de una beca universitaria internacional.

“Ahora mismo la Federación está dando becas y ya han mandado tres jugadores a jugar a México”, explica Mendoza.

El programa busca captar jóvenes entre 17 y 21 años para que puedan desarrollarse académica y deportivamente.

Ambos coinciden en que muchos dominicanos poseen las condiciones físicas ideales para este deporte, que solo tienen que descubrir su pasión por esta disciplina.

“No todos van a ser David Ortiz. No todos van a ser Fernando Tatis (Jr.) o (Juan) Soto, pero hay otros que sí pueden ser Michael Vick, sí pueden ser Peyton Manning, pero no tienen la oportunidad”, afirmo Mendoza.

MÁS QUE FUERZA, INTELIGENCIA

A diferencia de lo que muchos piensan, el fútbol americano no es solo un deporte de contacto. Es, según Mendoza y Gerado, una disciplina que exige inteligencia y preparación mental.

“Realmente se dice que el fútbol americano es 85 por ciento mental y en el otro 15 tú pones ya lo físico, lo atlético”, indicó Geraldo, quien juega la posición de linebacker (apoyador).

DOMINICANOS DESTACADOS

A nivel internacional, varios dominicanos han logrado destacar en el exigente mundo del fútbol americano.

El más conocido es Luis Castillo, exjugador de los San Diego Chargers, elegido en la primera ronda del draft de la NFL y considerado el más exitoso jugador de origen dominicano en la liga.

También figuran Frank Beltré, con un paso destacado por la liga canadiense; Josué Matías y Byron Matos.