Argentina cierra el año con triunfo ante Angola con gol y asistencia de Messi

Con tantos de Lautaro Martínez y Leo Messi, Argentina derrotó el viernes 2-0 a Angola en partido de preparación con miras al Mundial de 2026.

Martínez abrió el marcador a los 44 minutos tras un pase de Messi, quien aumentó la diferencia al 82.

Con este tanto, Messi llegó a 115 anotaciones en 196 partidos internacionales.

Después de cerrar las eliminatorias sudamericanas al Mundial en la cima con 12 triunfos en 18 partidos, la Albiceleste, que venía de vencer a Puerto Rico (6-0) y Venezuela (1-0) en octubre, finalizó su calendario de 2025 con un triunfo liderado por su capitán, que aspira jugar su sexta Copa del Mundo el próximo año.

En el estadio 11 de noviembre en Luanda, capital de Angola, los argentinos comenzaron pasivos, pese a contar con la presencia de ocho campeones del mundo en el once inicial.

Con la inclusión de Nico González como carrilero izquierdo, la Albiceleste formó con tres defensas, en tanto, Messi estuvo rodeado por los creativos Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso y Thiago Almada, con Lautaro como referencia ofensiva.