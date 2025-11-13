Turquía impone sanciones temporales a 102 jugadores de fútbol por escándalo de apuestas

La federación de fútbol de Turquía suspendió temporalmente a 102 jugadores de participar en partidos debido a un escándalo de apuestas.

La comisión disciplinaria profesional de la Federación de Fútbol de Turquía suspendió el jueves a 25 futbolistas de clubes de la Super Liga y a 77 de la segunda dvisión, con sanciones que van desde 45 días hasta un año.

El lateral izquierdo Eren Elmali, internacional turco y de Galatasaray, fue suspendido por 45 días. Metehan Baltaci, su compañero de club y defensa central de la selección nacional Sub-21, fue suspendido por nueve meses. Alassane Ndao, extremo senegalés de Konyaspor, recibió una suspensión de 12 meses.

Elmali publicó en Instagram esta semana que apostó en un partido hace unos cinco años que no involucraba a su propio equipo. Se incorporó a Galatasaray este año.

Baltacı también admitió haber apostado en el pasado, pero insistió en que no eran partidos en los que él participó

“Hace años hice una apuesta en un momento en que no podía comprender completamente la seriedad del asunto”, dijo. “Quiero dejar claro que esta acción no tuvo nada que ver con los partidos jugados por los equipos que representé”.

Las prohibiciones se aplican a los partidos, pero los jugadores podrán continuar entrenando, informó la televisión Haberturk.

Más de 1.000 jugadores han sido remitidos a la comisión disciplinaria de la federación como parte de la investigación en curso.

La federación interrumpió la actividad en la tercera y cuarta división del fútbol turco durante dos semanas, pero permitió que la Super Lig —liderada por el campeón vigente Galatasaray— y la segunda división prosigan.

El presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu, prometió esta semana limpiar el fútbol turco de corrupción, escándalos y prácticas poco éticas.

“Tomamos el cargo hace 16 meses con la promesa de elevar el fútbol turco al nivel que merece”, afirmó. “No comprometeremos nuestra lucha para proteger el fútbol turco de escándalos, decadencia y relaciones corruptas”.

El fútbol turco ha sido sacudido por investigaciones sobre supuestas apuestas generalizadas por parte de árbitros, y ahora jugadores, en partidos, lo cual está prohibido por la FIFA.

Se alega que más de 150 árbitros han apostado en partidos, incluidos siete habilitados para pitar en partidos de alto nivel y 15 asistentes de primera categoría.

El escándalo es un golpe para el resurgimiento del fútbol turco en los últimos años.

El país co-organizará la Eurocopa masculina de 2032 con Italia, el equipo nacional alcanzó los cuartos de final de la Euro 2024, y la UEFA eligió Estambul para albergar varias finales en competiciones de clubes europeos.