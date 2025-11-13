Erick Ozuna regresa a la Liga Dominicana de Fútbol tras un largo receso

Erick Ozuna está haciendo historia con su regreso al fútbol rentado, tras receso de tres años. Su mayor propósito es plena salud para aportar su diversidad de juego, en momentos que el Atlántico lucha un puesto clasificatorio.

Ozuna, quien debutó hace dos semanas con el Atlántico, mostró en las pruebas de rendimiento parte de las facultades que le convirtieron en uno de los bombarderos más letales en la liga.

Tiene más de un mes que se enfundó la casaca de la enseña costeña, tiempo en que ha entrenado al máximo nivel y ha recibido minutos de juego, mientras hace los ajustes en cancha.

Ozuna fue diagnosticado de un ACV (derrame cerebral), una gravedad de la que muy pocos sobreviven, o quedan con secuelas físicas crónicas, aun sin la exigencia de una vida activa.

De acuerdo a los estudios y estadísticas mundiales, un ACV es altamente mortal, sobre todo en edades menores de 50 años, y quien sobrevive queda con secuelas físicas permanentes, incluso en personas sin actividad.

Ozuna (35 años) terminó con Pantoja antes de concluir su temporada 2022, viniendo de equipos como Barcelona, la OyM y los Delfines, de donde salió transferido al azulgrana. En el trayecto, jugó para el Árabe Unido, el principal club en la Primera División panameña.

Atlántico estaba, previo al receso FIFA, cinco unidades debajo de la zona clasificatoria aún restando cinco fechas.

El pequeño delantero marcó su impronta con la selección absoluta, en la que perforó el arco en nueve ocasiones, con 26 partidos. Ha anotado en semifinales en la LDF (con el otrora Barcelona).