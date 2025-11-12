Selección nacional choca este miércoles con San Vicente y las Granadinas en un amistoso

República Dominicana enfrentará a San Vicente y las Granadinas este miércoles a partir de las 8:00 de la noche en el Estadio Cibao FC de la ciudad de Santiago de los Caballeros, partido correspondiente a la Concacaf Friendly Series 2025-26.

El compromiso será transmitido a través de CDN Deportes y el canal de Youtube de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol Oficial).

La Selección Dominicana completó su segundo entrenamiento este martes bajo las órdenes del Marcelo Neveleff y quedó lista para el primer choque de esta fecha FIFA.

El defensor Joao Urbáez expresó “Intentaremos seguir haciendo lo que nos dice el profe, hacer nuestro juego, ha sido un buen año, pero debemos continuar creciendo. Estos partidos nos van a servir para llegar en buena forma a las venideras competiciones”.

Otro que habló tras finalizar la práctica de este martes fue el atacante Oscar Ureña, quien ya había estado con la selección, pero estos serán sus primeros partidos en territorio dominicano. “Estoy emocionado de estar aquí, hace muchos años que no venía al país y ahora tengo la posibilidad de jugar en nuestra casa. El grupo está muy bien y solo esperamos que la gente nos acompañe”.

Por su parte, Lucas Bretón manifestó estar, “Contento de volver a Santiago luego de cinco meses y más aún con la selección, aprovechando cada oportunidad que me da el profe y esperando sacar lo mejor en estos partidos”.