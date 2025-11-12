Miguel Muñoz Borrell firma su primer contrato profesional, promovido por el Cibao FC

El Cibao Fútbol Club reafirma su apuesta por el talento de su cantera. El jugador Miguel Alejandro Muñoz Borrell firmó su primer contrato profesional con la institución naranja, sellando una nueva etapa en su prometedora carrera.

Nacido el 5 de octubre de 2009, Miguel inició su camino en el fútbol en 2017 como parte del proyecto Italia. En 2019 se incorporó a las filas de Cibao FC, donde recorrió todas las categorías formativas hasta alcanzar el primer equipo.

Su debut profesional llegó de forma brillante el 23 de abril de 2025, en la Copa de la Liga Dominicana, con apenas 15 años. En ese estreno, el joven mediocampista dio una asistencia y provocó un penal, dejando una grata impresión por su talento, visión de juego y madurez en el campo.

A lo largo de su proceso en el fútbol base naranja, Miguel ha sido campeón Sub-15 (Infantil), campeón Sub-19 (Juvenil) y campeón de la Copa LDF con Cibao FC. Además, levantó la Copa Malta Morena representando a su colegio, Il Davinci.

Su talento tampoco ha pasado desapercibido a nivel nacional: ha sido convocado en distintas ocasiones a las preselecciones Sub-14, Sub-15 y Sub-17 de la República Dominicana.

Con esta firma, Cibao FC ratifica su compromiso con la formación y proyección de jóvenes futbolistas dominicanos, mientras Miguel Muñoz da un paso firme hacia un futuro profesional que ya comienza a escribirse en naranja.