Fútbol dominicano logra fácil triunfo 2-0 sobre San Vicente y Las Granadinas

La Selección Dominicana derrotó a San Vicente y las Granadinas dos tantos por cero este miércoles en el Estadio Cibao FC, partido correspondiente a la primera jornada de la Concacaf Friendly Series 2025-2026. Heinz Morschel y Eryck Japa anotaron las dianas, mientras que Xavier Valdéz detuvo un penal en el regreso del conjunto patrio a suelo dominicano.

En junio había jugado por última vez ante su público en el Estadio olímpico Félix Sánchez, a partir de ahí todos los partidos de la selección fueron lejos de casa por Copa Oro y extensas giras por Jordania y Malasia.

A los 17’ minutos el elenco quisqueyano fabricó una gran secuencia saliendo desde su propio arco donde participaron Xavier Valdéz, Edgar Pujol, Jimmy Kaparoos, Heinz Morschel quien filtró la pelota por derecha para Erick Japa y cortó hacia el área para concretar el pase de la muerte cortesía del nueve.

El trámite del primer tiempo permitió un par de ocasiones más para los dirigidos por Marcelo Neveleff, sin embargo, faltó la definición.

Sobre la fracción 50’ el guardameta dominicano Valdéz mostró su categoría al detener un penal al camiseta 10 visitante, Oalex Anderson, situación que pudo haber emparejado la pizarra en ese momento.

Oscar Ureña gambeteó y desbordó por izquierda para soltar un centro sobre el primer palo en donde Japa se levantó con templanza para conectar de cabeza girando su cuello y ajustar el balón al poste izquierdo y ampliar la ventaja quisqueyana a los 57’.

Dominicana tuvo en escena a Xavier Valdéz; Jimmy Kaparoos, Edgar Pujol, Noah Dollenmayer; Joao Urbáez (Charbel Whebe 80’), Pablo Rosario (C), Heinz Morschel, Lucas Bretón (Juan Familia 59’); Oscar Ureña (Ronaldo Vásquez 59’), Erick Japa (Dorny Romero 68’) y Edison Azcona (José Omar De La Cruz 80’).

cuba goleó a primera hora

La escuadra cubana dio cuenta a primera hora de Santa Lucía con marcador de tres goles por cero, duelo que abrió la contienda para el Grupo A de esta competición.

El sábado continuarán las acciones con dos partidos: Martinica y Cuba chocarán a partir de las 5:00 PM, mientras San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía harán lo propio desde las 8:00 PM.

La Sedofútbol volverá a la acción el próximo martes 18 de noviembre cuando reciba en este mismo escenario a Martinica a partir de las 7:30 de la noche.