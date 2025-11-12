Antonio Brown recibe fianza de 25 mil dólares y un monitor GPS por un cargo de intento de asesinato

El ex receptor estrella de la NFL, Antonio Brown, será liberado bajo fianza de 25.000 dólares y deberá usar un monitor GPS en el tobillo por un cargo de intento de asesinato en Florida, ordenó un juez el miércoles.

Brown, de 37 años, se declaró inocente del cargo de intento de homicidio en segundo grado, que conlleva una posible pena de 15 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares en caso de ser declarado culpable. Su abogado, Mark Eiglarsh, indicó que Brown regresará a su domicilio en el condado de Broward, Florida, mientras se desarrolla el proceso judicial.

“Ya no tiene pasaporte. Vivirá en su casa. Espero trabajar con él con ahínco en este caso”, dijo Eiglarsh a la jueza de circuito Mindy Glazer en una audiencia de fianza.

Brown compareció en la audiencia por videoconferencia, vestido con una camiseta roja de la cárcel, y solo habló para responder a las preguntas del juez. La fiscalía había solicitado prisión preventiva, alegando que Brown es un exatleta profesional con altos ingresos y recursos para fugarse.

Según una orden de arresto, Brown está acusado de arrebatarle una pistola a un miembro del personal de seguridad tras una pelea de boxeo benéfica en Miami el 16 de mayo y disparar dos veces contra un hombre con el que había tenido una pelea a puñetazos previamente. La víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, declaró a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

El abogado de Brown dijo el miércoles que la declaración jurada es errónea y que Brown en realidad usó su arma de fuego personal, y que los disparos no iban dirigidos a nadie.

“Era el arma de mi cliente”, dijo Eiglarsh.

Según sus publicaciones en redes sociales, Brown llevaba varios meses viviendo en Dubái. En una publicación posterior al altercado, Brown afirmó que se defendió porque fue atacado por varias personas que intentaron robarle sus joyas y agredirlo físicamente.

Eiglarsh dijo que Brown tiene intereses comerciales no especificados en Dubái y que siempre tuvo la intención de entregarse por el cargo de intento de asesinato.

“No huyó a Dubái”, dijo el abogado. “Siempre tuvo el deseo y la intención de responder por este caso”.

Brown, quien jugó 12 años en la NFL, fue un receptor All-Pro que jugó por última vez en 2021 con Tampa Bay, pero pasó la mayor parte de su carrera con Pittsburgh. En su trayectoria, Brown acumuló 928 recepciones para más de 12,000 yardas y fue responsable de 88 touchdowns totales, incluyendo devoluciones de despeje y un pase.