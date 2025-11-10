Liverpool supera las derrotas de toda la pasada Premier en solo 11 jornadas

El Liverpool, que inició la Premier League con cinco victorias consecutivas, ha encadenado cinco derrotas en los últimos seis encuentros, superando así, en apenas once jornadas, el número de partidos perdidos en liga la temporada pasada, cuando salió campeón.

A pesar de llegar con la moral por las nubes tras doblegar al Real Madrid en Liga de Campeones entre semana, la última derrota se produjo este domingo por un contundente 3-0 frente al Manchester City que deja a los 'reds' a ocho puntos del líder, el Arsenal, y en la octava posición, por detrás de Tottenham, Aston Villa y Manchester United solo por diferencia de goles.

En la campaña anterior, los de Arne Slot se proclamaron campeones con 84 puntos, diez más que los 'gunners', tras un balance de 25 victorias, nueve empates y cuatro derrotas, y fue precisamente después de asegurar matemáticamente el título cuando llegaron dos de esas derrotas.

Comparativamente, a estas alturas del curso pasado, el Liverpool sumaba 28 puntos y lideraba la clasificación y, en esta campaña, apenas alcanza los 18.

En la 2022-23 había registrado menos puntos a estas alturas (16) y acabó la temporada quinto, fuera de los puestos de Liga de Campeones.

El registro de cinco derrotas convierte al equipo en el vigente campeón con más tropiezos tras 11 jornadas desde el Leicester de 2016-17, solo superado por el Chelsea de 2015-16, que perdió seis.

Además, la última derrota ante el equipo dirigido por Pep Guardiola supone la cuarta consecutiva fuera de casa en el torneo doméstico, algo que no ocurría desde abril de 2012 bajo la dirección de Kenny Dalglish.