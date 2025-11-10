Lionel Messi visita el Camp Nou y revela que añora volver a jugar con Barcelona

A pocos meses de que el FC Barcelona vuelva a vivir unas elecciones a la presidencia, la alargada sombra de Leo Messi irrumpió de nuevo en el entorno azulgrana al visitar este domingo, por sorpresa y sin acordarlo previamente con la entidad, el Spotify Camp Nou, desde donde envió un sentido mensaje a la afición culé.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", apunta el futbolista argentino en un mensaje acompañado de cinco fotografías suyas y un vídeo posando en el exterior y en el interior del estadio.

"Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", remacha Messi en el texto que concluye con dos corazones azulgranas.

Y es que el crack de Rosario tuvo que despedirse -entre lágrimas- del Barça el verano de 2021 después de que el presidente del club catalán, Joan Laporta, decidiera no renovar su contrato y abrir una herida entre Messi y la entidad que dura hasta hoy.

Con las próximas elecciones en el horizonte, los aspirantes a dirigir el club durante el próximo lustro saben que buena parte de sus opciones de acceder a la presidencia pasan por captar el apoyo de leyendas del barcelonismo que con Laporta salieron por la puerta de atrás.

Ronald Koeman y Xavi Hernández (fútbol), David Barrufet y Víctor Tomás (balonmano) o Sarunas Jasikevicius (baloncesto) son algunas de ellas, pero Leo Messi, el deportista más trascendente que ha tenido la entidad en sus casi 126 años de historia, es sin duda la más importante de todas.

Desde que se desvinculara del Barça, el astro argentino se ha mantenido al margen de lo que acontecía en la entidad azulgrana, primero como jugador del PSG y después como futbolista del Inter de Miami.