La sequía goleadora del Napoli continúa tras la derrota por 2-0 ante el Bologna

El Napoli está teniendo dificultades para encontrar goles sin Kevin De Bruyne.

Sin embargo, el Napoli nunca puso a prueba realmente al portero y el Bologna rompió el empate a los cinco minutos del segundo tiempo a pesar de perder a otro jugador —Jonathan Rowe— por lesión.

Su sustituto, Nicolò Cambiaghi, preparó el primer gol al desbordar por la izquierda y luego pasar el balón para que Thijs Dallinga lo empujara al primer palo.

El Bologna duplicó su ventaja en el minuto 66 con un cabezazo del defensor colombiano Jhon Lucumí a un centro, consiguiendo así su primer gol en la Serie A.

Roma asciende al primer puesto

El defensa de la Roma, Zeki Çelik, marcó su primer gol en la Serie A para sellar la victoria que colocó a la Roma en lo más alto de la clasificación.

Celik culminó una jugada bien elaborada en el minuto 61 tras una pared con Gianluca Mancini para duplicar la ventaja de la Roma en el minuto 61.

El internacional turco solo había marcado un gol, en la Europa League, en sus tres temporadas anteriores en la Roma.

Lorenzo Pellegrini adelantó a la Roma desde el punto de penalti, poco antes del descanso, después de que el defensa del Udinese, Hassane Kamara, fuera penalizado por mano.

El equipo de Antonio Conte perdió 2-0 ante el Bologna el domingo, al no lograr marcar por tercer partido consecutivo a pesar de que su rival jugó con un portero adolescente, su tercer portero.

La derrota también provocó que el Napoli perdiera el liderato de la Serie A, superado por la Roma, que venció al Udinese por 2-0. El Inter de Milán podría igualar a la Roma —dos puntos por encima del Napoli y el AC Milan— si vence a la Lazio más tarde.

El Bologna, quinto clasificado, está a tres puntos de la Roma.

De Bruyne se lesionó en la victoria por 3-1 contra el Inter el mes pasado y probablemente estará de baja hasta el año nuevo. El Napoli logró una victoria por 1-0 en Lecce en su primer partido sin el excentrocampista del Manchester City, pero luego empató a cero contra el Como y el Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones.

Tras el empate del Milan en Parma el día anterior, el Napoli sabía que podía distanciarse en lo más alto de la Serie A con una victoria el domingo.