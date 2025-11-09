Pep Guardiola celebra su partido 1.000 con un 3-0 del City sobre el Liverpool

En su partido número 1.000 como técnico, Pep Guardiola celebró el triunfo como si fuera el primero.

La victoria 3-0 del Manchester City contra Liverpool el domingo fue la número 716 para Guardiola y probablemente una de las más satisfactorias de una carrera pletórica de trofeos.

El City no solo dominó totalmente al campeón defensor de la Liga Premier y a uno de los rivales más feroces de Guardiola en una carrera que abarca España, Alemania e Inglaterra, sino que la victoria estableció firmemente a su equipo como el adversario más capacitado de darle pelea a Arsenal por el título esta temporada.

Los de Guardiola ascendieron al segundo lugar en la tabla, a solo cuatro puntos del líder, y tienen antecedentes de haber darle dado alcance a Arsenal en el pasado. Sucedió en temporadas consecutivas en 2023 y 2024, y el City tomó impulso por el sorpresivo empate 2-2 que Arsenal cosechó el sábado contra Sunderland.

Por el contrario, Liverpool, campeón indiscutible hace solo seis meses, se está quedando rezagando más y más.

Fue su quinta derrota en seis partidos. Habiendo gastado más de 400 millones de dólares en el verano boreal, el club de Merseyside está en el octavo lugar en la clasificación, a ocho puntos de la cima.

Los aficionados del City se burlaron del entrenador de Liverpool Arne Slot coreando que sería despedido al día siguiente.

No hay indicios de que su puesto esté en peligro, pero el empuje de Liverpool es una fuente de preocupación. La superioridad del City fue tan completa que la victoria delLiverpool contra el Real Madrid a mitad de la semana, que levantó la moral, se puso en perspectiva.

Pudo ser un resultado más abultado. Erling Haaland malogró un penal poco antes del primer cuarto de hora para posteriormene abrir el marcador los 29 minutos.

Nico González aumentó la ventaja en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Jeremy Doku atormentó a Liverpool durante todo el duelo y puso el 3-0 definitivo a los 3-0.

newcastle pierde de nuevo

Newcastle encadenó derrotas en la Liga Premier al sucumbir 3-1 en su visita a Brentford.

Después de perder ante West Ham por el mismo marcador una semana antes, el equipo de Eddie Howe una vez más tomó una ventaja temprana para finalmente quedarse con las manos vacías.

Harvey Barnes adelantó a los visitantes en el Gtech Community de Londres, pero Newcastle no pudo sostener la ventaja en el complemento y terminó el partido con diez hombres después de que Dan Burn fuera expulsado.

Kevin Schade igualó a los 56 minutos tras el gol de Barnes a los 27.

Burn fue expulsado al derribar a Dango Ouattara en el área y el delantero Igor Thiago convirtió el penal a los 78.

Igor firmó su segundo gol en el tiempo de descuento para sellar la victoria, lo que dejó a Newcastle en el 14to puesto apenas dos puntos por encima de la zona de descenso.

Sean Dyche consiguió su primera victoria en la liga como técnico de Nottingham Forest, que remontó para vencer 3-1 a Leeds en el City Ground.

La victoria se sumó al empate 2-2 la semana pasada contra Manchester United. El Forest, penúltimo en la tabla, quedó a un punto de la salvación.

Lukas Nmecha adelantó a Leeds a los 13, pero Ibrahim Sangare igualó dos minutos después. Morgan Gibbs-White y Elliot Anderson (de penal) completaron la remontada después del descanso.

villa vuelve a la senda de la victoria

Aston Villa se recuperó rápidamente de la derrota ante Liverpool la semana pasada al golear 4-0 a Bournemouth.

El Villa arrancó la temporada sin victoria en sus primeros seis partidos en todas las competiciones. Pero el equipo de Unai Emery ha resurgido ocho de sus últimos diez encuentros y se encuentra en el séptimo lugar en la clasificación.

El argentino Emiliano Buendía, Amadou Onana, Ross Barkley y Donyell Malen anotaron para el club de Birmingham. Además, el arquero argentino Emiliano Martínez atajó el penal ejecutado por Antoine Semenyo.

Crystal Palace y Brighton empataron 0-0 en Selhurst Park.