Cibao FC vence Atlántico con una mano de goles en jornada 13 de la LDF

Cibao FC anotó una mano de goles y derrotó a domicilio al Atlántico FC 0-5 , en partido celebrado la tarde del domingo en el estadio Leonel Plácido, encuentro correspondiente a la jornada 13 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del propulsor José Rafael Abinader.

El club naranja venía de anotar 6 goles frente al Atlético San Cristóbal, por lo que ahora suma 11 en los últimos dos partidos.

Con el resultado Cibao FC sumó 3 puntos a los 25 que tenía y ahora totaliza 28 unidades. Atlántico se quedó con 12 y descendió del séptimo al octavo lugar.

Cibao FC se adelantó temprano en el marcador, cuando al minuto 12, Leonardo Villalba recibió un balón en el centro frente a la portería del Atlántico y cabeceó con fuerza y precisión para el 0-1.

En el minuto 38 el onceno naranja amplió la ventaja, cuando Ángel Pérez envió el esférico hasta el fondo de la red y fuera del alcance del portero Diego López, para poner la pizarra 0-2.

La primera mitad se cumplió y Edwin “Gato” Frías, el cancerbero del Cibao FC, fue un exportador, ya que no hubo llegadas de peligros por los de la Novia del Atlántico.

Para el tiempo complementario el onceno naranja no tuvo variedad y salieron los mismos once que iniciaron.

En el minuto 62 Cibao FC puso en cancha a Carlos “Caballo” Ventura, Rivaldo Correa, Gonzalo Alarcón, Walter Acuña y Edwarlyn Reyes, saliendo de juego Yunior Peralta, Omar De la Cruz, Leonardo Villalba, Gabriel Peguero y Ángel Pérez.

Cuando se jugaba el minuto 64 el árbitro sacó tarjeta roja al jugador Leonardo Becerra y la tropa azul del Atlántico se quedó con un jugador menos el resto del encuentro.

El juego tomó ribete de goleada en 2 minutos, entre el 72 y el 74, cuando anotaron Javier Roces y Edwarlyn Reyes.

El tercero fue una genialidad de Rivaldo Correa que puso el balón a Yunior Peralta y este lo sirvió a Roces para el 0-3.

Mientras que el cuarto fue un balón que rebotó en varios jugadores frente a la portería del Atlántico, hasta que Reyes lo envió con poder al fondo de la red para colocar la pizarra 0-4.

El quinto de los campeones defensores llegó al minuto 89, cuando Gonzalo Alarcón vulneró el arco contrario para poner la mano 0-5.

Para el encuentro no fue convocado el Capitán y portero estelar Miguel Lloyd, por lo que junior Scheldeur colocó a Edwin “Gato” Frías en el arco naranja, con el jovencito Elián Beras como suplente.

Completó el onceno inicial con, Julio César Murillo, Kleimar Mosquera, Gabriel Peguero, Ernesto “Che” Trinidad, Omar De la Cruz, Wilman Modesta, Javier Roces, Ángel Pérez y Yunior Peralta.