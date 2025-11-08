Tottenham y Man United marcan goles en el descuento en el empate 2-2 en la Premier League

Tottenham y Manchester United anotaron goles en el tiempo de descuento en un final salvaje de su empate 2-2 en la Premier League el sábado, mientras que también hubo victorias para West Ham y Everton.

Justo cuando parecía que el cabezazo de Richarlison en el primer minuto del tiempo añadido había sellado la victoria del Tottenham, el United empató con un cabezazo propio de Matthijs de Ligt cinco minutos después.

United extendió su racha invicta en la liga a cinco juegos, tres victorias seguidas de dos empates como visitante, para su mejor racha en el mandato de un año de Ruben Amorim, quien claramente se está beneficiando de tener más tiempo para prepararse para los juegos debido a la ausencia de participación europea esta temporada.

West Ham venció a Burnley 3-2 para asegurar victorias consecutivas bajo el mando de Nuno Espirito Santo, después de la victoria del fin de semana pasado sobre Newcastle, y acercarse a escapar de la zona de descenso.

Los goles de Idrissa Gana Gueye y Michael Keane le dieron al Everton una victoria por 2-0 sobre el Fulham.

Más tarde, el Arsenal toma una ventaja de seis puntos en un partido en Sunderland, mientras que el Chelsea recibe al Wolverhampton sin entrenador.

Los Spurs contraatacan

Tottenham solo ha ganado uno de sus seis partidos en casa hasta ahora, pero mostró una resistencia encomiable para recuperarse de conceder un gol a Bryan Mbeumo en el minuto 32, su quinto de la campaña.

Los anfitriones dominaron la segunda mitad y lograron el empate a los 84 minutos a través de un disparo del suplente Mathys Tel que se desvió en De Ligt. Tel solo había estado en el campo durante cinco minutos, después de haber ingresado por Xavi Simons en una sustitución que fue abucheada por algunos sectores de la afición local en el Tottenham Hotspur Stadium.

Cuando Richarlison miró el disparo de Wilson Odobert desde el borde del área, Tottenham parecía un gran favorito para los tres puntos, especialmente considerando que United se quedó con 10 hombres en ese momento debido a una lesión del suplente Benjamin Sesko. United había utilizado los cinco suplentes y no pudo reemplazar al delantero.