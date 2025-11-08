Jarabacoa y Salcedo empatan sin goles en el partido sabatino de la LDF

Los oncenos representativos de Jarabacoa FC y Salcedo FC empataron sin goles en un emocionante partido celebrado a casa llena en el estadio Junior Mejía de la ciudad de Jarabacoa.

A pesar del empate sin goles ambos clubes tuvieron oportunidades de gol en gran parte del encuentro.

Los salcedenses venían de una seguidilla de cuatro partidos ganados en forma consecutiva, con la friolera de ocho goles convertidos antes del empate sin goles ante Jarabacoa.

Salcedo FC llegó a veintiocho puntos en trece partidos disputados.

De su parte, Jarabacoa FC suma trece unidades, fruto de tres partidos ganados, cuatro empates y seis derrotas.

La jornada trece continua este domingo. En Puerto Plata Atlántico FC recibe a la tropa naranja de Cibao FC, en tanto que en el Panamericano de San Cristóbal los universitarios de O&M enfrentan al líder Club Atlético Pantoja.