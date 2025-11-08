Delfines del Este derrota 2-0 a Moca FC y ganan segundo partido seguido en la LDF

El equipo de Delfines del Este derrotó dos goles por cero a Moca FC en el estadio del Parque del Este por la fecha trece de la fase regular de la LDF 2025-2026.

El primer tanto de los cetáceos fue obra de su goleador Richerly de los Santos al minuto treinta y tres para irse al descanso con ventaja por la mínima.

En la segunda parte los mocanos intentaron reaccionar, crearon múltiples ocasiones, pero se encontraron con el muro defensivo planteado por José Rodríguez, director técnico de Delfines.

Abraham de León en el noventa más cinco logró el dos por cero definitivo tras una gran jugada del juvenil Nicolas Bobea.

Con la victoria, los rojiblancos ya suman veinte puntos y mantienen una racha positiva de seis partidos sin conocer la derrota, con cuatro triunfos y dos empates. En esta racha han marcado diecinueve goles y han permitido seis.

Los aurinegros de Moca se mantienen con diecisiete puntos en el puesto seis de la tabla de posiciones.