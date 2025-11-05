Cibao FC listo para medirse este jueves a O&M en partido de ida semifinal Copa del Caribe Concacaf

Cibao FC recibirá este jueves a las 7:00 de la noche, en su feudo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a la Universidad O&M, en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Caribe Concacaf 2025, que definirá al finalista dominicano del evento.

Cibao FC se prepara para vencer a O&M, su rival nacional en la semifinal de la Copa del Caribe de Concacaf, y su entrenador “Junior” Sanvilus asegura que han hecho la tarea para presentar un equipo que logre el éxito.

El director técnico del onceno naranja habló en la conferencia previa con la prensa, junto al jugador argentino Walter Acuña, y ambos coincidieron en señalar que conocer al rival es un punto a favor para trazar una ruta ganadora, sin subestimar al contrario.

“Hemos entrenado fuerte, sorteando la lluvia y usando toda nuestra profundidad de equipo, para que nuestros jugadores lleguen con energía al juego de este jueves”, dijo un optimista “Junior” Sanvilus.

En el juego que se celebrará en la “bombonera” de la PUCMM, Cibao FC estará buscando su segunda final corrida de la Copa del Caribe.

El partido de ida terminó 1-1 en el estadio Félix Sánchez, de Santo Domingo, lo que da ventaja al Cibao FC, ya que tiene un gol de visitante, el cual valdría para ganar en caso de un empate a cero.

En la versión de 2024, Cibao FC perdió ante Cavalier de Jamaica, precisamente por la regla del gol de visitante.

En caso de que el partido termine empatado 1-1, seguirán iguales y deberán jugar dos prórrogas de 15 minutos cada una y, de persistir la paridad, se definiría en tanda de penaltis.

Si el empate se produce 2-2, entonces favorece a los universitarios, debido a que tendrían dos goles de visitantes.

Cibao FC, que tuvo que conformarse con el subcampeonato en la edición de 2024, busca avanzar a su segunda final consecutiva de la Copa del Caribe.

Leonardo Villalba se perderá el partido de vuelta debido a la tarjeta roja que recibió en el minuto 76 del encuentro de ida.

Los anfitriones aún cuentan con muchas opciones en ataque, con Rivaldo Correa, máximo goleador histórico del torneo, liderando una delantera que ha acumulado ocho goles en cinco partidos.

Herard Frantzety, quien tiene tres goles en su cuenta, buscará llevar a la Universidad O&M FC a la final en el debut del club en la Copa del Caribe.