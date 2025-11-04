Désiré Doué gana el premio Golden Boy

El futbolista francés del Paris Saint-Germain Désiré Doué fue premiado este martes con el Golden Boy, galardón que otorga el medio italiano 'Tuttosport' al mejor jugador europeo Sub-21 de un 2025 en el que conquistó con el equipo parisino la Ligue 1 y la Champions League, entre otros trofeos.

El joven jugador francés sucede en el galardón al español Lamine Yamal (FC Barcelona), que no podía optar de nuevo al premio atendiendo a las bases de este, y se impone en la carrera por este reconocimiento a otros futbolistas como los españoles Dean Huijsen (Bournemouth y Real Madrid) y Pau Cubarsí (FC Barcelona) o el turco Arda Güler (Real Madrid).

El crecimiento de Doué, ahora lesionado muscularmente, ha sido exponencial desde el inicio de la pasada temporada, siendo ya un fijo en el ataque del equipo entrenado por Luis Enrique Martínez. Y su 2025 fue sobresaliente, levantando cuatro trofeos -Ligue 1, Copa de Francia, Liga de Campeones y Supercopa de Europa-, siendo el MVP de la final de la ansiada Copa de Europa para el club de la capital francesa.

El nombre de Désiré Doué se une a una lista en la que destacan otros como Wayne Rooney (2004), Leo Messi (2005), Cesc Fàbregas (2006), Sergio Agüero (2007), Isco Alarcón (2012), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Pedri González (2021), Gavi (2022), Jude Bellingham (2023) o el propio Lamine Yamal el año pasado.