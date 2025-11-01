Club Atlético Pantoja gana cuarto al hilo, Delfines vence a Jarabacoa

El club Atlético Pantoja venció cuatro goles por uno al representativo de Atlántico fc para lograr su cuarta victoria en forma seguida y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la LDF 2025-2026. El partido se realizó en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

Los goleadores de los capitalinos fueron Louka Bertrand a los quince minutos, Luis Espinal al cuarenta y nueve, Edison Guerrero al sesenta y Yordy Alvarez puso cifras definitivas al ochenta y ocho. El gol del descuento para los de Puerta Plata fue convertido por Leonardo Becerra al sesenta y siete.

Los guerreros han anotado la friolera de quince goles en sus últimas cuatro presentaciones y tan sólo han recibido tres. Ahora los dirigidos por el venezolano Monsalve suman veintiocho puntos y mantiene el liderato de la fase regular del torneo.

De su parte Atlántico fc se mantiene con doce puntos y no gana desde la jornada ocho ante OyM y esta representó su segunda derrota al hilo y cuarto partido consecutivo sin victoria en la justa.

En el estadio del Parque del Este en la provincia de Santo Domingo, el conjunto rojiblanco de Delfines del Este venció dos por cero a Jarabacoa fc.

Eliader Dorlus y Richerly de los Santos fueron quienes lograron anotar por Delfines en el partido. Ambos goles fueron en la primera mitad del encuentro. Para el delantero Richerly de los Santos representó su séptimo tanto y es hasta el momento el dominicano con mayor cantidad de goles en la LDF en el actual torneo.

El onceno cetáceo suma cinco partidos sin conocer la derrota y llegó a diecisiete unidades que le mantiene en puestos de clasificación a la liguilla de la LDF. En tanto que Jarabacoa suma tres partidos sin victorias y se queda con doce puntos.