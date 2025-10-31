Mbappé recibe la Bota de Oro: "Es imposible ganar este premio sin el equipo"

El francés Kylian Mbappé recibió la Bota de Oro 2024-25 en el estadio Santiago Bernabéu, en un acto en el que estuvo acompañado por todos sus compañeros del Real Madrid, a los que agradeció la ayuda para lograr un galardón que aseguró era "imposible ganar" sin su colaboración.

"Es un momento importante para mí, la primera vez que gano este premio que significa mucho como delantero. Gracias a todos mis compañeros por venir, por ayudarme en todo los momentos. Gracias a ellos estoy en la mejor versión de Kylian para ayudar al equipo a ganar todo lo que podemos ganar este año. Tenemos un equipo increíble y lo más importante son los premios colectivos", aseguró tras recibir la 'Bota de Oro' y escuchar la felicitación del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Mbappé ganó la Bota de Oro del pasado curso con 62 puntos que logró gracias a sus 31 goles marcados en 34 partidos con el Real Madrid. Se impuso a Viktor Gyokeres (58.5 puntos) y Mohamed Salah (58 puntos). Recibió el galardón de manos de Juan Ignacio Gallardo, vicepresidente de la European Sports Media (ESM) y director de Marca.

"Podemos ganar muchas cosas", aseguró Mbappé mirando a todos sus compañeros presentes en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu y al cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso.