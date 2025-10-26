La velocidad manda en octubre. Van 255 lanzamientos de 100 mph

La velocidad manda en octubre.

Ha habido un récord de 255 lanzamientos de 100 mph o más rápidos en esta postemporada, frente a los 105 del año pasado y el máximo anterior de 169 en 2022.

Los relevistas diestros promediaron 96.2 mph con sus rectas de cuatro costuras durante el primer juego de la Serie Mundial, un aumento respecto de las 95.8 mph de la postemporada pasada y las 93.3 mph cuando las Grandes Ligas de Béisbol comenzaron a contabilizarlas en 2008.

"Es una locura. Es una locura", dijo el relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Tanner Scott. "¿Ves a chicos universitarios lanzando a 100 mph y hace un par de años lanzaban a 94, 95?"

Los lanzadores promediaron un récord de 94.5 mph con bolas rápidas de cuatro costuras durante la temporada regular de 2025 , un aumento de velocidad respecto de las 91.9 mph de 2008. Entre los diestros, el promedio de este año fue de 95 mph, incluyendo 95.6 mph de los relevistas.

El cerrador de Toronto, Jeff Hoffman, tiene un promedio de 96,4 mph con su recta de cuatro costuras en octubre, frente a las 95,6 mph durante la temporada.

“Gran parte de ello es la adrenalina y saber que esto es todo. Tienes que vaciar el tanque cada noche”, dijo. “La velocidad es clave. Sé que hay muchas opiniones contradictorias al respecto, pero es más difícil batear lanzamientos rápidos, así que es importante tener lo mejor de uno mismo”.

Si bien los lanzamientos son cada vez más rápidos, el uso de lanzamientos lentos está en aumento. Los lanzadores han lanzado rectas de cuatro costuras el 32.8% del tiempo durante la postemporada, una disminución con respecto al máximo del 40.9% en 2014. El uso general incluye un 17.2% de sliders, un 15.2% de dos costuras, un 9% de curvas, un 8% de cambios, un 6.5% de splitters, un 5.9% de cutters, un 4.6% de sweepers y un 0.7% de slurves.

Un estudio publicado por la MLB la temporada baja pasada concluyó que las velocidades crecientes, la configuración del lanzamiento y el énfasis en el esfuerzo máximo son las causas probables del gran aumento de lesiones de lanzadores .

La MLB decidió el mes pasado prohibir la exploración de muchos prospectos de la escuela secundaria durante tres meses durante la temporada baja y de los prospectos universitarios durante dos meses en un esfuerzo por ordenar el tiempo de recuperación.

“Empezar desde abajo es la mejor manera”, declaró el sábado el comisionado Rob Manfred. “Eso forma parte de un programa más amplio que seguiremos implementando para abordar este problema”.

Los lanzadores de los Dodgers han promediado 96.2 mph con rectas de cuatro costuras en la postemporada, en comparación con las 94.7 mph de la temporada regular, y los lanzadores de los Blue Jays, 95.1 mph, un aumento con respecto a las 94 mph. Entre los relevistas diestros, Los Ángeles promedia 97.6 mph en octubre y Toronto, 96.8 mph.

“Estos son los lanzamientos más significativos que se han lanzado en todo el año”, dijo el entrenador de lanzadores de los Dodgers, Mark Prior. “Mucho se debe a la presión de estas situaciones, y creo que se ve en todo el béisbol de los playoffs. La mayoría de las veces, todos mejoran su rendimiento. Parece que su nivel es diferente”.

El novato de Milwaukee, Jacob Misiorowski, alcanzó las 100 mph con 58 lanzamientos, más que todo el total de postemporada en 2018. Le siguieron Hunter Greene de Cincinnati (28), Jhoan Duran de Filadelfia (25), Daniel Palencia de los Cachorros de Chicago (23) y Tarik Skubal de Detroit (22).

Mason Miller, de San Diego, lanzó un tercer strike de 104.5 mph a Seiya Suzuki, de los Cachorros de Chicago, en el Juego 2 de su Serie de Comodines de la Liga Nacional, el lanzamiento más rápido de postemporada en la era Statcast.