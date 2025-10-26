París Saint-Germain gana en Brest y recupera el liderato de la Ligue 1

El París Saint-Germain, que había empatado sus últimos dos partidos de liga, se reencontró este sábado con la victoria en Brest 0-3, con un doblete de Achraf Hakimi que devuelve a los parisinos al liderato en esta 9ª jornada de Ligue 1.

Horas después, al Olympique de Marsella le pudo la responsabilidad en su visita al sorprendente Lens, ante el que los hombres de Roberto De Zerbi perdieron 2-1.

Con 20 puntos, el PSG cuenta con un punto más que el Lens (2º, 19 puntos), mientras que el Marsella pasa del liderato al tercer puesto (18 puntos).

En Brest, Hakimi, de 26 años, se coló en el área por la derecha, a la espalda de la defensa, y golpeó de primeras un envío perfectamente filtrado por Vitinha para adelantar a los parisinos (29'). Diez minutos después, el internacional marroquí aprovechó un pase del georgiano Kvicha Kravastkhelia para firmar su doblete (39') y asegurar los tres puntos de su equipo.

"Tiene la capacidad de ver y atacar los espacios, y cuando atacas contra un equipo que está a menudo replegado atrás, hay que atacar los espacios", valoró el entrenador español Luis Enrique.

- Dembélé "al 100% rápidamente" -

El Brest contó con una gran ocasión para recortar distancias en la segunda mitad, pero Romain del Castillo resbaló y desperdició un penal (59'), con un disparo que salió muy desviado por encima del larguero.