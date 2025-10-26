Mbappé y Bellingham marcan en un tenso clásico y el Real Madrid vence al Barcelona

El Real Madrid finalmente puso fin a sus recientes problemas contra el Barcelona en un tenso clásico en el que los jugadores se enfrentaron después del pitido final.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham marcaron y el Madrid venció al Barcelona por 2-1 en el primer clásico de la temporada el domingo, poniendo fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas contra el rival catalán.

La victoria aumentó la ventaja del Madrid en la liga sobre el Barcelona a cinco puntos después de 10 jornadas.

Se produjo un altercado entre los suplentes de ambos equipos tras la expulsión de Pedri, del Barcelona, justo antes del pitido final. El altercado continuó al finalizar el partido, con el delantero del Madrid Vinícius Júnior y el delantero estrella del Barcelona Lamine Yamal, quien fue contenido con éxito por los defensas del Madrid durante el encuentro, entre los involucrados.

“Fue el momento y la tensión de ambos equipos”, dijo el entrenador del Madrid, Xabi Alonso. “Era la tensión de un partido importante y un resultado ajustado. No deberíamos darle demasiada importancia a estos momentos de tensión. En los clásicos han pasado de todo”.

Vinícius y Yamal, cuyos comentarios previos al partido molestaron a algunos aficionados del Madrid, intercambiaron palabras un par de veces durante el encuentro. Vinícius hizo un gesto hacia Yamal, usando las manos para insinuar que el astro del Barcelona hablaba demasiado.

“Hablar es fácil”, publicó Bellingham en Instagram después del partido.

El jugador inglés lo calificó como “una actuación magnífica de todo el equipo”.

“Esta victoria también es para la afición”, declaró a Real Madrid TV. “El año pasado jugamos mal en los partidos importantes y hoy esta victoria es para todos”.

El portero del Yamal y del Madrid, Thibaut Courtois, y el defensa madridista Dani Carvajal también tuvieron un altercado después del partido.

El portero reserva del Madrid, Andriy Lunin, fue expulsado tras el altercado posterior al partido, y Vinícius estuvo entre los jugadores que vieron una tarjeta amarilla.

Vinícius se mostró visiblemente molesto al ser sustituido por Rodrygo en el minuto 72. Se fue directo al vestuario antes de reunirse con sus compañeros en el banquillo unos minutos después.

“Todos los entrenadores saben que hay personalidades diferentes”, dijo Alonso. “Ahora disfrutaremos y, cuando llegue el momento, hablaremos de estas cosas en el vestuario, por supuesto”.

Mbappé marca

El delantero francés Mbappé, que no logró convertir un penalti en la segunda parte, adelantó al Madrid a mediados de la primera parte. Esto ocurrió después de que el VAR anulara un penalti y un gol para los locales en los primeros 15 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mbappé abrió el marcador en el 22 tras una asistencia de Bellingham. El Barcelona empató por mediación de Fermín López en el 38 y Bellingham anotó el gol de la victoria en el 43.

Mbappé vio su penalti detenido por el portero del Barcelona Wojciech Szczesny en el minuto 52.

El Madrid ha ganado 12 de sus 13 partidos esta temporada, siendo su único revés una derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en la liga española en septiembre.

Fue la tercera derrota de la temporada para el Barcelona en todas las competiciones. También había perdido este mes 2-1 contra el París Saint-Germain en casa en la Champions League y 4-1 contra el Sevilla en la liga española.