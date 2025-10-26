El Leverkusen se impone 2-0 al Friburgo en la Bundesliga

Ernest Poku continuó con su buen desempeño goleador y Bayer Leverkusen se recuperó de su dura derrota ante Paris Saint-Germain para vencer 2-0 a Friburgo en la Bundesliga el domingo.

En su primer partido desde que la derrota por 7-2 ante el PSG puso fin al inicio invicto de Kasper Hjulmand como entrenador, el Leverkusen parecía un equipo muy diferente, poniendo fin a una racha invicta de ocho partidos del Friburgo en todas las competiciones.

Poku marcó el primer gol tras una elegante pared con Aleix García que le permitió correr hacia el balón en el borde del área y disparar con potencia.

Esto llevó al veloz centrocampista holandés Poku a tres goles y una asistencia en sus últimos cuatro partidos de la Bundesliga, mientras se adapta tras un inicio turbulento en el Leverkusen. Poku fichó en agosto como parte de la reconstrucción del Leverkusen bajo la dirección del entrenador holandés Erik ten Hag, quien fue despedido menos de tres semanas después.

El defensa Edmond Tapsoba, uno de los pocos jugadores que quedaban de la temporada 2023-24 en la que el Leverkusen ganó el título con Xabi Alonso, amplió la ventaja con un cabezazo imponente en el minuto 52. La expulsión de Philipp Lienhart por segunda tarjeta amarilla prácticamente acabó con las esperanzas de remontada del Friburgo.

El Leverkusen recibió otro impulso con la salida del delantero checo Patrik Schick, que jugó su primer partido en un mes tras una lesión en el muslo. El Leverkusen terminó la jornada en quinto lugar, a siete puntos del líder, el Bayern de Múnich. El Friburgo es undécimo.

Undav lleva al Stuttgart a la victoria

El primer gol de la temporada de Deniz Undav envió al Stuttgart de nuevo al tercer lugar de la liga con una victoria de 2-1 sobre el Mainz, que se encuentra en el puesto 16.

Undav, que hasta ahora ha tenido una temporada afectada por lesiones, se alejó a toda velocidad de la defensa de Mainz para correr hacia un balón largo del portero de Stuttgart, Alexander Nübel, y lanzó un tiro por encima de Robin Zentner en la portería de Mainz en el minuto 80.

Nadiem Amiri había adelantado al Mainz con un penalti en el minuto 41 después de que Dan-Axel Zagadou, del Stuttgart, cabeceara el balón al brazo de su compañero Chema Andrés cuando intentaba despejar un saque largo.