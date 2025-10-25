Moca y Jarabacoa empatan a uno en la jornada 11 de la LDF

En un intenso partido disputado en el estadio Junior Mejía, el Moca FC igualó 1-1 ante Jarabacoa FC, en la jornada 11 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), en medio de una gran asistencia en la llamada Ciudad de la Eterna Primavera.

El conjunto local tomó la delantera al minuto 37 con gol de Aniel Rojas, quien aprovechó un balón dentro del área para colocar el 1-0.

Poco después, el portero mocano Pascual Ramírez se lució con una gran intervención que evitó una segunda anotación y mantuvo con vida al cuadro aurinegro antes del descanso.

La reacción del Moca FC llegó en la segunda mitad. Al minuto 57, Gustavo Ascona igualó el marcador con un certero cabezazo que desató la celebración de los seguidores mocanos presentes en el estadio.

El partido se mantuvo con alta intensidad en los minutos finales, con notables atajadas del guardameta Fabio Marte, quien evitó nuevas anotaciones ante remates de Johnny Parima, Oliver Durán, Enrique de Jesús y Juan Ángeles.

Con este resultado, ambos equipos se repartieron los puntos en una jornada marcada por el buen fútbol y la entrega en cada sector del campo.