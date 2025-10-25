Messi anota 2 goles y el Inter Miami vence 3-1 a Nashville en inicio de playoffs

Lionel Messi levantó el Botín de Oro el viernes. Poco después usó más bien la cabeza para seguir marcando goles y dar un buen inicio al Inter Miami en los playoffs.

El astro argentino abrió el marcador con una palomita en el primer tiempo y cerró la cuenta a los 96 minutos, para que el Inter Miami iniciara los playoffs de la MLS con una victoria de 3-1 sobre Nashville en el primer partido de un máximo de tres, en su serie de primera ronda de la Conferencia Este..

Messi e Ian Fray se apuntaron asistencia en el gol del argentino Tadeo Allende en la segunda mitad por el Inter Miami, que ahora tiene dos oportunidades para avanzar más allá de la ronda inicial por primera vez en los dos años y medio de Messi con el equipo.

El segundo partido se llevará a cabo en Nashville el 1 de noviembre. El tercero, si es necesario, sería en Fort Lauderdale el 8 de noviembre.