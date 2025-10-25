Kevin De Bruyne se lesiona tras anotar un penal y Napoli derrota 3-1 al Inter

El gol de Kevin De Bruyne podría resultar costoso para el Napoli a pesar de que encaminó al campeón defensor a una victoria por 3-1 sobre el Inter de Milán y de regreso a la cima de la Serie A el sábado.

De Bruyne pareció tirar de un músculo cuando convirtió un penal en la primera mitad, agarrándose inmediatamente la parte posterior del muslo derecho. El ex jugador del Manchester City parecía angustiado y tuvo que ser ayudado a salir del campo por dos miembros del personal médico.

Scott McTominay y Frank Anguissa también anotaron para el Napoli después del descanso, a ambos lados de un penal del Inter convertido por Hakan Çalhanoğlu.

El resultado devolvió al Napoli a la senda de la victoria, después de la derrota del fin de semana pasado ante el Torino y la derrota por 6-2 del martes ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, y lo elevó un punto por encima del segundo clasificado, el AC Milan, que empató contra el Pisa el viernes.

El Inter, que había estado en una racha de siete victorias consecutivas, se quedó en el cuarto lugar.