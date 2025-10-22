Presidente de liga española dice que cancelar partido en Miami es ‘oportunidad perdida’

El Villarreal culpó el miércoles a la mala gestión de La Liga española por la cancelación de su partido de temporada regular planeado contra el Barcelona en Estados Unidos.

La reacción del Villarreal se produjo horas después que Javier Tebas, el presidente de La Liga, aseguró que una “visión cerrada y provinciana” le costó al fútbol español una gran oportunidad de proyectarse globalmente.

El Villarreal manifestó “lamenta” que La Liga “no haya liderado mejor la gestión y que finalmente no pueda llevarse adelante el partido” en Miami.

A la vez, una alianza de aficionados europeos elogió la decisión, y el gobierno español pidió más transparencia en cualquier negociación futura si se intenta otra vez montar un partido de liga en el extranjero.

El partido del 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami fue cancelado el martes en medio de una creciente revuelta de jugadores, aficionados y algunos clubes. La liga citó la “incertidumbre que ha surgido en España en las últimas semanas.”

El promotor del partido, Relevent, dijo que informó a La Liga de la necesidad de “posponer el partido planeado” porque no había “tiempo suficiente para ejecutar adecuadamente un evento de esta magnitud” y que sería “irresponsable comenzar a vender entradas sin un partido confirmado.”

¿Oportunidad perdida o proyecto mal concebido?

“Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro”, expresó Tebas el miércoles en X. “Se invoca la defensa de la tradición desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales, auténtico motor de la industria del fútbol en Europa, ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial”.

Ambos clubes estaban de acuerdo con jugar el partido en el extranjero. El Barcelona también habló de una “oportunidad perdida” para el fútbol español. El Villarreal se quejó del mal manejo por parte de La Liga y que había considerado abandonar el proyecto si algunos problemas no se resolvían en una reunión programada para el jueves.

“Al no haber avances en el desarrollo y organización por parte de La Liga, el Villarreal le ha transmitido su máxima preocupación en reiteradas ocasiones a dicho organismo y le instó a definir aspectos tan básicos y fundamentales como la confirmación del horario del partido y la contratación de la agencia de viajes para un desplazamiento de tal envergadura, vitales para poder comenzar con la organización”, destacó el club.

Lo otro que irritó al Villarreal fue que anuncio de la cancelación se produjo durante el partido de la Liga de Campeones del equipo contra el Manchester City. El anuncio mostró “una falta de respeto total y absoluta para con el club como poca sensibilidad y empatía”, subrayó.

Grupo de aficionados aplaude

Football Supporters Europe, grupo de enlace oficial de hinchas en Europa, celebró que “la aburrida idea de La Liga de exportar un partido a Miami se haya derrumbado una vez más.”

“El sentido común y las reglas del juego han prevalecido. Esta es una victoria sísmica para el fútbol europeo y para todos los que creen que el juego pertenece al corazón de nuestras comunidades”, dijo el grupo en un comunicado. “La derrota de La Liga envía un mensaje claro al mundo del fútbol: proyectos tan mal concebidos están condenados al fracaso. Estos intentos de desestabilizar la base del juego deben detenerse ahora”.

El grupo pidió que la Serie A de Italia también descarte el plan de que el duelo AC Milan-Como se dispute en Australia en febrero.

La principal autoridad deportiva de España pidió más diálogo entre todos los involucrados antes de intentar promover tales iniciativas. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, pidió “transparencia absoluta” y “normas adecuadas” antes de que se puedan hacer intentos futuros.

Protesta de los jugadores

Después de algunos intentos fallidos, La Liga finalmente había logrado obtener la aprobación de organismos de fútbol como la UEFA y la federación española para organizar su primer partido de temporada regular en el extranjero, pero la oposición había crecido recientemente en España.

Los jugadores se quedaron quietos durante unos segundos después del inicio de los partidos de liga del fin de semana en una protesta que fue censurada o no se transmitió completamente para las audiencias televisivas, lo que generó aún más críticas contra La Liga.

Tebas pareció aludir al Real Madrid, el club que más se había opuesto al partido al afirmar que adulteraba la equidad de la liga porque permitía al Barcelona jugar un partido fuera de casa contra Villarreal en un sitio neutral.

“Se apela a la “integridad de la competición” desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva”, dijo sin nombrar al Real Madrid.

‘Estuvimos muy cerca’

Tebas agradeció a Barcelona y Villarreal “por su compromiso y generosidad al formar parte de un proyecto que solo buscaba el crecimiento de nuestra competición”.

El directivo afirmó que el fútbol español “merece mirar al futuro con ambición, no con miedo”.

“Seguiremos intentándolo. Esta vez, estuvimos muy cerca”, remarcó.