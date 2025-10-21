Xabi Alonso sobre Arda Güler: "Es una mezcla entre Özil y Guti"

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, comparó este martes al centrocampista turco Arda Güler, que está en estado de gracia esta temporada, con Mesut Özil y Guti, exjugadores que dejaron su huella en el club blanco.

"Es una mezcla entre Özil y Guti. Guti tenía esa calidad para jugar en la construcción y para el último pase. Mesut también", afirmó Alonso tras ser preguntado si el turco le recuerda a Özil en la rueda de prensa previa al choque ante la Juventus en Champions.

"Cuanto más participa y lo encontramos (a Arda) en el juego, lo que pasa después suele mejorar. Hay que seguir empujándole", agregó el entrenador vasco.

Güler fue protagonista en la victoria el pasado fin de semana por 1-0 contra el Getafe en el Coliseum, dando el pase a Kylian Mbappé para que el atacante francés marcara el único tanto del partido.

Fue la sexta asistencia esta temporada de Güler a Mbappé.

Alonso también alabó al astro galo, autor de 15 goles en 11 encuentros en todas las competiciones: "La influencia positiva que está teniendo en el equipo es casi tan importante de cara a que sus compañeros le sigan con y sin balón. Nos está ayudando a controlar mejor los partidos".

Incluso, se atrevió a profundizar sobre cómo es el delantero galo. "Es muy analítico. Hace las cosas por razones y las tiene que entender bien. Ahora todo encaja en su cabeza y por eso rinde tan bien", recalcó.

Alonso adelantó que Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal podrían perderse el Clásico el domingo en el Santiago Bernabéu. "El sábado os daré el parte definitivo", dijo.

Por otra parte, el entrenador tolosarra insistió este martes en el rechazo de la entidad blanca a la disputa en Miami del partido liguero entre el Villarreal y el Barcelona.

"Ya he respondido un par de veces y mi opinión está clara. El club está defendiendo legítimamente sus intereses y ya veremos lo que sucede", remarcó.