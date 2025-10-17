Lamine Yamal se recupera de lesión y podría jugar con Barcelona en el clásico contra Real Madrid

Lamine Yamal podrá jugar con el Barcelona en La Liga española, una semana antes del primer clásico de la temporada contra el Real Madrid.

Lamine y el centrocampista Fermín López se han recuperado de sus lesiones y podrían jugar al menos parte del partido contra Girona el sábado, confirmó el técnico azulgrana Hansi Flick.

“Han regresado Fermín y Lamine, pero no pueden jugar 90 minutos”, subrayó Flick.

Después de Girona, el Barcelona recibirá el martes al Olympiakos griego el martes en la Liga de Campeones y luego visitará al Real Madrid el 26 de octubre en La Liga.

Lamine ha estado afectado por una lesión en la ingle durante semanas.

El atacante de 18 años se perdió cuatro partidos con el Barcelona y luego disputó dos encuentras, solo para agravar la lesión en la derrota ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones el 1 de octubre. Quedó fuera de la visita a Sevilla, que el Barcelona perdió 4-1. No fue citado para los últimos dos partidos de España en las eliminatorias del Mundial 2026, con la Roja saliendo victoriosa en ambos sin él.

López se ha perdido cuatro partidos con el Barcelona y fue descartado de las eliminatorias de España por una lesión muscular en la pierna izquierda.

Flick expresó que espera que el delantero brasileño Raphinha se recupere de una lesión en el muslo a tiempo para el partido contra el Madrid.

La lista de lesionados del Barcelona aún incluye a los delanteros Robert Lewandowski y Ferran Torres, los centrocampistas Dani Olmo y Gavi Páez y el portero Joan García.

El Barcelona, que ocupa el segundo lugar, está a dos puntos del líder Madrid en La Liga.