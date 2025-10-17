Jugadores de La Liga española protestan por el Villarreal-Barcelona en Miami

Los jugadores de La Liga de España iniciaron el viernes actos de rechazo contra la decisión de la competición de montar un partido de la temporada regular en Miami, pero la primera protesta el viernes no se mostró en televisión en vivo como se esperaba.

La transmisión televisiva del partido en Oviedo contra Espanyol mostró el exterior del estadio durante los primeros 25 segundos del juego, cuando los jugadores hicieron una pausa de 15 segundos al inicio en oposición a los planes de trasladar un partido a Estados Unidos.

El partido se llevó a cabo solo unas horas después de que el sindicato de futbolistas españoles anunciara que se realizarían protestas justo después del inicio de los duelos de la novena fecha entre el viernes y lunes.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) dijo el viernes en un comunicado que los jugadores “protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de La Liga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos”.

La Liga hizo oficial la semana pasada sus planes de celebrar el partido Barcelona-Villarreal en Miami el 20 de diciembre.

El sindicato afirmó que los capitanes de los 20 equipos de primera división estaban de acuerdo con la protesta. Sin embargo, el sindicato añadió que no había pedido a los jugadores de Barcelona y Villarreal que participaran en la protesta, aunque, según el sindicato, “comparten la posición de fondo y los puntos críticos”.

La novena fecha comenzó el viernes con el partido entre Oviedo y Espanyol.

Jugadores y entrenador del Barcelona no están contentos

El viernes, el técnico azulgrana Hansi Flick afirmó que él y sus jugadores no estaban contentos por tener que viajar 7.200 kilómetros (4.500 millas) para jugar un partido de temporada regular.

“Entiendo que haya jugadores que no estén contentos y yo tampoco lo estoy, pero es LaLiga la que decide dónde se juega”, dijo expresó Flick en una conferencia de prensa, en respuesta a una pregunta sobre su posición respecto al partido.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha defendido la medida diciendo que representa una oportunidad para avanzar en el mercado deportivo estadounidense.

Pero para Flick y sus jugadores, representa un viaje adicional antes de un corto descanso invernal. El Barcelona también viajará a Arabia Saudí para la Supercopa de España a partir del 7 de enero.

El volante azulgrana Frenkie de Jong también criticó jugar el partido en Estados Unidos, diciendo que los jugadores ya estaban sobrecargados con viajes y un calendario de partidos apretado.

Al igual que el Barcelona, el Villarreal también disputar en la Liga de Campeones.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha defendido el partido en el extranjero como clave para aumentar los ingresos a medio y largo plazo, y aumentar el valor de los derechos televisivos de su competición, que están por detrás de los de la Liga Premier de Inglaterra.

Tebas también indicó que el objetivo es que el partido internacional sea un evento anual. La Liga ha fletado aviones para llevar a Florida lo que estima serán entre 2.000 y 3.000 aficionados del Villarreal, el equipo local.

El partido se jugará en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, hogar de los Dolphins de Miami de la NFL.

