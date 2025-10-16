Cibao FC visita a Moca FC el sábado en la décima jornada de la Liga Dominicana de Fútbol

Luego de una semana de descanso por fecha FIFA, Cibao FC enfrentará a Moca FC este sábado, en partido de la jornada 10 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva José Rafael Abinader.

El choque entre los oncenos naranja y aurinegro, marcará el inicio de la segunda mitad del torneo y tendrá como escenario el estadio Moca 85, desde las 6:00 de la tarde.

La tropa que dirige Junior Scheldeur comparte la segunda posición del evento con Salcedo FC, ambos con 18 puntos, uno menos que el colectivo del Club Atlético Pantoja que tiene 19 en la cima.

Los mocanos están metidos en la clasificación para la Liguilla en estos momentos, con un total de 12 puntos en la sexta posición.

En la primera mitad Cibao FC tuvo marca de 6 victorias y 3 derrotas para totalizar 18 puntos, con 15 goles a favor y 9 en contra, para un saldo positivo de más 6.

Los de la Ciudad del Viaducto tienen 3 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, para la docena de puntos, con 11 goles a favor y la misma cantidad en contra,

El máximo goleador del Cibao FC es Ángel Pérez, quien ha vencido la portería contraria en 6 ocasiones, seguido por Edwarlyn Reyes con 2 y con uno, Julio César Murillo, Carlos “Caballo” Ventura, Wilman Modesta, Jean Carlos López, Javier Roces y Rivaldo correa.

Los dirigidos por Jorge Alfonso tienen a Gustavo Ascona con goles, Yohan Parra, Gilberto Jiménez y José Junior Francisco con uno.

El guardameta y Capitán de los campeones defensores, Miguel “Pichi” Lloyd, tiene 630 minutos de juego, mientras que el jovencito Elián Beras, back up de Pichi ante la ausencia de Edwin Frías tiene 90 minutos en cancha.

El arco de Moca FC es defendido por pascual Ramírez, quien tiene 540 minutos debajo de los travesaños.

Ambos clubes se enfrentaron el 9 de agosto, cuando se inició la temporada y Moca FC sacó una victoria 1-0 como visitante, cuando el argentino Gustavo Ascona logró anotar el único gol del partido al minuto 38.

otros juegos

La jornada 10 de la LDF comienza el sábado a las 4:00 de la tarde, cuando Jarabacoa FC reciba en el estadio Junior Mejía a la Universidad O&M.

A esa misma hora, los Delfines del Este serán anfitriones del Atlántico FC, en el estadio Parque del Este.

El domingo habrá dos encuentros, comenzando a las 4:00 de la tarde, cuando Salcedo FC reciba al Atlético San Cristóbal en el estadio Domingo Polonia.

El cierre de la décima jornada será a las 6:00 de la tarde cuando se enfrenten el Club Atlético Pantoja y el Atlético Vega en el estadio Panamericano, de San Cristóbal.